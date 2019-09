Lutto nel mondo dello spettacolo È morto Maurizio Varamo | il suo corpo ritrovato senza

Lutto nel mondo del calcio : morto ex arbitro [NOME e DETTAGLI] : Lutto nel mondo del calcio nelle ultime ore, è morto all’età di 87 anni l’ex arbitro Giovanni Caligaris. Lunghissima carriera, diresse anche una partita nel campionato di Serie A, era il 5 maggio 1968, ben più esperienza nel torneo di Serie B con ben 37 partite arbitrate. Nel 2004 gli fu consegnato da Figc e Aia il Distintivo d’oro per i 50 anni di attività, è stato premiato ad Alessandria col ‘Gagliaudo ...

lutto NEL mondo DEL calcio – E' morto la scorsa notte a Rimini l'allenatore Walter Nicoletti. Avrebbe ...

Lutto nel calcio italiano : l’amato Mister Walter Nicoletti è morto dopo una lunga malattia : Lutto nel mondo del calcio: è morto nella notte a Rimini l’allenatore Walter Nicoletti. L’uomo era malato da tempo, avrebbe compiuto 67 anni il prossimo 4 novembre. Walter Nicoletti era malato da tempo ma, nonostante la malattia, aveva continuato a ricoprire il ruolo di consigliere dell’Aiac, associazione italiana allenatori e di docente di tecnica calcistica a Coverciano. Insegnante di educazione fisica, ha avuto una lunga carriera come ...

Tv e cinema in Lutto : l’attore Aron Eisenberg è morto a 50 anni. Indimenticabile il suo ruolo nell’amata serie : “Era un’anima intelligente, umile, divertente, empatica”, dice lei. “Cercava di vivere all’insegna dell’integrità e della verità. Mi ispirava (e mi ispira ancora) ad essere la migliore persona possibile, perché lui cercava sempre di vivere allo stesso modo”, con queste parole Malissa Longo ha annunciato la morte di Aron Eisenberg. Nell’agosto del 2015 ad Eisenberg era stata diagnosticata un’insufficienza renale e si era sottoposto pochi mesi ...

Olanda - Lutto nel calcio : muore in una sparatoria il difensore Maynard : Altra tragedia nel mondo del calcio, che riguarda sempre l'Olanda: dopo la morte per SLA dell'ex Rangers Ricksen, il 19 settembre è stato ucciso a colpi di pistola il difensore 32enne Kevin Maynard. L'ex giocatore è rimasto colpito mentre si trovava all'interno della sua auto e attualmente la polizia sta indagando alla ricerca di due sospetti, che secondo alcuni testimoni presenti sul luogo del delitto sarebbero scappati utilizzando uno scooter. ...

Notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio - colpo a zero per la Juve - retroscena Guendalina su Icardi : GRAVE Lutto NEL mondo DEL calcio – E’ morto a 43 anni l’olandese Fernando Ricksen, ex difensore olandese di Alkmaar, Glasgow Rangers e Zenit San Pietroburgo, stroncato dalla sclerosi laterale amiotrofica contro cui combatteva da diversi anni. A dare il triste annuncio in un comunicato è stato il club scozzese con il quale Ricksen ha giocato per sei stagioni, vincendo due campionati e due coppe nazionali e diventando un beniamino dei ...

È morto Ric Ocasek dei The Cars - Lutto nel mondo del rock : Ric Ocasek dei The Cars si è spento a 75 anni. La polizia è accorsa alle 16 di domenica 15 novembre a seguito di una chiamata in una delle villette a schiera dell'East 19th Street di Manhattan, New York. Il cantautore giaceva sul suo letto già privo di vita, e le cause della sua morte sono ancora da accertare. Tuttavia sono stati esclusi episodi di violenza. I The Cars scrissero un capitolo importantissimo del rock e della new wave degli anni ...

Lutto nel mondo del cinema : lascia un grande vuoto - resta il suo talento : Lutto nel mondo del cinema. Lo storico sceneggiatore che ha collaborato a lungo con Martin Scorsese se ne è andato all’età di 82 anni. La scomparsa di Mardik Martin ha sconvolto il cinema americano. Tra i suoi lavori più celebri, tra gli altri, gli script di “Toro Scatenato” e “Mean Streets – Domenica in chiesa, lunedì all’inferno”. Martin si è spento mercoledì 11 settembre a Los Angeles. Nato in Iran da una famiglia armena, Mardik Martin è ...

“Il migliore al mondo”. Lutto nel mondo della musica : l’amato cantautore morto per un arresto cardiaco : Lutto nel mondo della musica. È morto lui, che era un’icona del folk. Lui, che ha ispirato Kurt Cobain, Matt Groening e Tom Waits. Addio, Daniel Johnson. Il cantautore outsider sarebbe morto a 58 anni per via di un arresto cardiaco, come riporta l’Austin Chronicle. L’ultimo periodo, però, era stato duro per Johnson: la salute del cantautore era peggiorata dopo una caduta e del cambiamento delle medicine che prendeva per la schizofrenia e il ...

Lutto nel mondo del calcio : l’ex calciatore cade da 10 metri e muore. Lascia moglie e tre bimbi : Una notizia terribile quella che ci arriva da Trento. Paolo Valenti, 36 anni, papà di tre bambini ed ex calciatore molto famoso tra le fila del calcio regionale, è morto mentre stava lavorando su un albero insieme al padre. Paolo è improvvisamente precipitato, facendo un volo di 10 metri. L’incidente si è verificato nella giornata di ieri a Tione di Trento, più precisamente in località Zeller, poco più di sei chilometri a monte del centro della ...

Lutto nel calcio : il portiere del Curaçao Jairzinho Pieter è morto per arresto cardiaco : A soli 31 anni è morto il portiere della nazionale del Curaçao: Jairzinho Pieter. Il corpo è stato ritrovato nella sua camera nell'albergo di Port-au-Prince, ad Haiti. Il giocatore si trovava in ritiro con i suoi compagni per disputare la partita contro i padroni di casa. Secondo i privi rilievi il portiere sarebbe morto nel sonno, a seguito di un arresto cardiaco. Probabilmente, è stato vittima di una crisi cardiaca durante la notte. Davanti a ...