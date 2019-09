Lotta all’evasione | incentivi per chi usa la carta di credito | come funziona?

Lotta all’evasione : le promesse - i risultati mancati e le chance digitali : I richiami alla legalità fiscale – pur con intensità ed entusiasmi diversi – sono un tratto comune di quasi ogni governo. Ma in tutti i casi senza una strategia condivisa, almeno nelle sue linee essenziali, duratura e di ampio respiro

Pil : Confesercenti - dati preoccupanti - no nuove imposte - sì Lotta all’evasione (2) : (AdnKronos) – “I consumi valgono il 60% del nostro Pil”, spiega Confesercenti, “pertanto senza un rilancio della domanda interna l’economia difficilmente tornerà a correre”. “Per questo diciamo no alla revisione delle aliquote Iva” sottolinea Confesercenti a proposito delle ipotesi rilanciate in questi giorni su più quotidiani. E continua affermando che “sarebbe un modo per alzare ...

Pil : Confesercenti - dati preoccupanti - no nuove imposte - sì Lotta all’evasione : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “dati preoccupanti, che dovrebbero spingerci ad individuare e alleggerire le zavorre che impediscono alla nostra economia di crescere. A partire dalla pressione fiscale, che già schiaccia famiglie e imprese, e non deve aumentare ancora”. Così Confesercenti commenta i conti economici Istat per il 2018, che rivedono al ribasso la crescita italiana, tagliando le stime della variazione del Pil a ...

Fisco : Landini - ‘fare una vera Lotta all’evasione’ : Roma, 20 set(AdnKronos) – “Bisogna fare una vera lotta all’evasione fiscale per andare a prendere i soldi dove sono per fare gli investimenti”. Così il leader della Cgil, Maurizio Landini intervenendo alle Giornate del Lavoro a Lecce.L'articolo Fisco: Landini, ‘fare una vera lotta all’evasione’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Prodi : “Italia Viva di Renzi somiglia a uno yogurt che ha scadenza ravvicinata. Pd abbia un punto nell’agenda : Lotta all’evasione fiscale” : I partiti di un “uomo solo” sono una “tragedia”, compreso quello di Matteo Renzi, Italia Viva. “Bellissimo nome. Un mio amico lo propose per uno yogurt forse per i fermenti vivi. Il problema è che lo yogurt ha una scadenza ravvicinata e questo per un partito può essere un problema”. Anche perché i partiti personali “funzionano la prima volta” e “ripeterli crea problemi”. Romano Prodi ...

Prodi : “Italia Viva di Renzi somiglia a uno yogurt - che ha scadenza ravvicinata. Pd abbia un punto nell’agenda : Lotta all’evasione fiscale” : I partiti di un “uomo solo” sono una “tragedia”, compreso quello di Matteo Renzi, Italia Viva. “Bellissimo nome. Un mio amico lo propose per uno yogurt forse per i fermenti vivi. Il problema è che lo yogurt ha una scadenza ravvicinata e questo per un partito può essere un problema”. Anche perché i partiti personali “funzionano la prima volta” e “ripeterli crea problemi”. Romano Prodi ...

Conte ai sindacati : "Le priorità sono la riduzione delle tasse sul lavoro e la Lotta all’evasione" : Il Premier Conte, insieme ai Ministri Roberto Gualtieri e Nunzia Catalfo, oggi ha incontrato Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, ovvero i leader dei tre principali sindacati, Cgil, Cisl e Uil. Il Presidente del Consiglio ha spiegato di aver accolto la richiesta di un incontro urgente per "discutere insieme delle misure che riteniamo indispensabili per la crescita e lo sviluppo dell'economia italiana in vista della ...

Manovra - Conte ai sindacati : “Dobbiamo tenere conti in ordine. Priorità alla riduzione delle tasse sul lavoro e alla Lotta all’evasione” : Ci sono “vincoli ben precisi” e la volontà del governo è quella di “tenere i conti in ordine”. In questo Contesto “sarà fondamentale” la lotta all’evasione perché “tutti devono pagare le tasse e pagarne meno”, anche attraverso la riduzione delle tasse sul lavoro. Con altre due Priorità: il green new deal e un piano strutturale di interventi per il Mezzogiorno. Nell’incontro con i ...

Nidi comunali gratis - il modello San Lazzaro. La sindaca : “Rette azzerate anche grazie a Lotta all’evasione e riduzione degli sprechi” : “A chi dice che i più ricchi dovrebbero pagare rispondo che il nido, come l’asilo, le elementari e le medie, fa parte di un progetto educativo più ampio. Di un percorso pedagogico di lungo respiro, che si traduce in minori tassi di abbandono scolastico e azzeramento statistico di rischi di bullismo“. E permette ai genitori di arrivare a fine mese senza l’acqua alla gola. Dall’inizio di questo anno scolastico ...

Versiliana 2019 - Greco sulla Lotta all’evasione : “200 miliardi nelle cassette di sicurezza” : Il procuratore di Milano Francesco Greco, ospite venerdì alla festa per i 10 anni del Fatto assieme al segretario della Cgil, Maurizio Landini per il dibattito “La Finanziaria pagata dai ladri”, moderato da Gianni Barbacetto, ha affrontato il tema della lotta all’evasione fiscale. “L’evasione è la prima emergenza criminale di questo Paese – ha detto Greco, per anni a capo del pool di Milano sui reati tributari – perché ogni anno l’Italia ha un ...