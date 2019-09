L' oroscopo dell' amore di coppia del 27 settembre | Cancro temerario | Scorpione distaccato

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 26 settembre 2019) L'didi venerdì studia l'entrata di Luna in Vergine. Come una madre severa che elargisce poche manifestazioni di affetto, l'astro d'argento rende gli affetti più ragionati e un tantino distaccati. L'intelletto cerca di prevaricare sui sentimenti, rendendo l'molto riflessivo e prudente non solo per Vergine ma anche per Capricorno,e Toro che dovranno destreggiarsi nellaper vincere una certa ansia nel modo di amare. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. Moti planetari sensazionali nell'di venerdì Ariete: Giove dal Sagittario rende più fortunate le relazioni a due, ma dovrete vincere un certo distacco provocato da Luna in Vergine. Gli astri richiamano all'ordine e consigliano di aprirvi maggiormente alla considerazione dei bisogni del partner. Toro: uno spiccatissimo senso di osservazione sarà utile ...

