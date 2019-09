L' oroscopo del 27 settembre e classifica giornaliera | scelte da fare per Cancro

oroscopo weekend del 12 e 13 ottobre : Pesci bene in amore - Capricorno distratto : Nel fine settimana che va da sabato 12 a domenica 13 ottobre per alcuni segni ci sarà ci sarà relax, amore ma anche tanta stanchezza per la quale sarà necessario ricaricarsi, è il caso di Bilancia, Vergine e Acquario. Divertimento e svago invece attendono i nativi dei segni dell'Ariete e dei Gemelli. Generalmente ci sarà eros per i segni di acqua, buon umore per quelli di fuoco. Di seguito, le previsioni degli astri, per tutti i 12 ...

L'oroscopo del giorno - venerdì 27 settembre : Cancro fortunato - emozioni per Bilancia : Durante la giornata di venerdì 27 settembre i nativi Sagittario proveranno forti emozioni all'interno della loro relazione di coppia, al contrario per Gemelli potrebbe esserci un po’ di nervosismo. Giornata molto fortunata per i nativi Cancro, soprattutto in ambito lavorativo, mentre per Leone si presenteranno tante occasioni per stringere una collaborazione sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 27 settembre : Cancro temerario - Scorpione distaccato : L'oroscopo dell'amore di coppia di venerdì studia l'entrata di Luna in Vergine. Come una madre severa che elargisce poche manifestazioni di affetto, l'astro d'argento rende gli affetti più ragionati e un tantino distaccati. L'intelletto cerca di prevaricare sui sentimenti, rendendo l'amore molto riflessivo e prudente non solo per Vergine ma anche per Capricorno, Cancro, Scorpione e Toro che dovranno destreggiarsi nella coppia per vincere una ...

L'oroscopo del giorno 27 settembre - 2ª sestina : classifica - cinque stelle al Capricorno : L'oroscopo del giorno 27 settembre 2019 è pronto a mettere in chiaro come sarà il quinto giorno dell'attuale settimana. A godere di ottime notizie questo venerdì, sia in amore che nel comparto lavoro, solo due tra i sei segni sotto analisi in questo contesto: ansiosi di scoprire chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avrà il massimo appoggio dagli astri? Bene, iniziamo con i più fortunati, preventivati in giornata ...

L'oroscopo del giorno 26 settembre : Ariete distratto - Gemelli romantico : L'oroscopo di giovedì elargisce influssi positivi e fortunati per rendere le giornate di ciascun segno zodiacale molto fantasiose e ricche di novità. Un nuovo scenario si apre grazie alla presenza di Luna in Leone che emana influssi portentosi e molto energici. Una nuova ambizione potrà rivoluzionare la sfera professionale di Bilancia, Sagittario, Gemelli e Ariete mentre la stessa Bilancia, Scorpione, Gemelli, Pesci e Vergine saranno veramente ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 26 settembre : Sagittario ostinato - Acquario ribelle : L'oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 26 settembre, approfondisce le relazioni a due di ciascun segno zodiacale e lo fa tenendo conto di un nuovo influsso dirompente e dinamico provocato da Urano in Toro. Un nuovo modo di amare sarà più libero e privo di preconcetti non solo per Toro, ma anche per Pesci, Cancro, Vergine e Capricorno, che dovranno imparare a conciliare la materialità del rapporto con emozioni dirompenti. Di seguito le ...

L'oroscopo del giorno - giovedì 26 settembre : Vergine fortunata - Sagittario affiatato : Durante la giornata di giovedì 26 settembre, i nativi Toro riusciranno a risolvere alcuni problemi legati alla loro vita sentimentale, al contrario Leone, mantenendo un atteggiamento critico, non andrà molto d'accordo con il partner. Per Vergine sarà una giornata molto fortunata, soprattutto in ambito lavorativo, mentre Sagittario stabilirà una forte intesa di coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di giovedì 26 ...

L'oroscopo del fine settimana dal 27 al 29 settembre : Cancro riflessivo - Vergine dolce : L'oroscopo del fine settimana approfondisce l'entrata di Luna prima in Vergine e poi in Bilancia. Una Luna riservata, che ama ma non lascia trasparire le emozioni, passando in Bilancia diventa più disinvolta e carica di emozioni, grazie anche alla congiunzione che si va a formare con Mercurio, Venere e Sole. Una gran voglia di amare sarà soddisfatta soprattutto da Toro, Capricorno e Vergine nelle giornate di venerdì e sabato, Acquario, Gemelli e ...

oroscopo del giorno 27 settembre : Scorpione top in amore - Bilancia altalenante : L'Oroscopo del giorno 27 settembre prevede l'arrivo di nuovi progetti per il Capricorno. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: avrete la possibilità di fare cose nuove rispetto al vostro solito. Per parecchio tempo siete stati in disparte o vi siete demoralizzati per i pochi risultati ottenuti. Per voi potrebbe arrivare un periodo di riscatto, con opportunità decisamente migliori rispetto al ...

L'oroscopo del giorno 26 settembre - ultimi sei segni : Capricorno vola - Acquario sottotono : L'oroscopo del giorno 26 settembre 2019 è pronto a dare una marcia in più al prossimo giovedì in calendario. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle per il vostro segno? Sotto controllo da parte dell'Astrologia in questa sede i soli simboli appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. In questo caso parliamo esclusivamente dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. La posta in gioco come al solito, anche ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 25 settembre : Toro deciso - Pesci ammaliatore : L'oroscopo dell'amore per i single di mercoledì è ricco di sorprese, garantite da un Mercurio brillante ed energico in Bilancia. Le novità giungeranno a rasserenare il cielo amoroso non solo di Bilancia, ma anche di Acquario, Gemelli, Leone e Sagittario. Nuove storie sono lì che non aspettano altro che di prendere il volo, grazie a una spinta energica che solo le previsioni astrali segno per segno possono regalare. Voglia di tenerezza ...

oroscopo della settimana fino al 6 ottobre - da Ariete a Pesci : soddisfazioni per Vergine : L'Oroscopo della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre si annuncia pieno di progetti per la Bilancia. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: sarete parecchio impegnati in questa settimana e dovrete cercare di organizzarvi al meglio. In ambito economico avrete un miglioramento. Chi trascorre molte ore in ufficio, dovrà ricercare un momento di relax. Affinità di coppia al top. Toro: chi sta ...

L'oroscopo del giorno 25 settembre : Vergine determinata - Cancro energico : L'oroscopo di mercoledì approfondisce le opportunità lavorative dando un nuovo input in campo professionale soprattutto a Capricorno, Vergine, Toro, Scorpione e Pesci. Buone le capacità organizzative poiché potenziate da un dinamismo e tanta forza di volontà. In amore, le previsioni astrologiche promettono bene per Bilancia, Leone, Sagittario, Acquario e Gemelli che potranno presto concretizzare i loro sogni sentimentali. Astri e oroscopo di ...

L'oroscopo del 25 settembre : amore per Cancro - sorrisi per Gemelli : È pronto L'oroscopo di mercoledì 25 settembre 2019 per i nativi dei 12 segni zodiacali, tutti presi come sempre da faccende lavorative e sentimentali. Scopriamo cosa è lecito aspettarsi durante la giornata attraverso le previsioni degli astri. Oroscopo giorno 25 settembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine Ariete – In questo periodo state lavorando duramente per raggiungere i vostri obiettivi. Ultimamente avete molta energia da ...