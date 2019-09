Lombardia : chiuso bando economia circolare - finanziate 25 aziende (2) : (AdnKronos) - Rispetto alle 102 domande pervenute: 25 sono state ammesse e finanziate, 28 erano ammissibili (con punteggio superiore a 65), ma non sono state finanziate per esaurimento risorse, mentre 49 non sono state ammesse. I 25 progetti godranno dell'accompagnamento, da parte degli esperti, all