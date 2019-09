Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) (AdnKronos) - Rispetto alle 102 domande pervenute: 25 sono state ammesse e, 28 erano ammissibili (con punteggio superiore a 65), ma non sono stateper esaurimento risorse, mentre 49 non sono state ammesse. I 25 progetti godranno dell'accompagnamento, da parte degli esperti, all

LuceverdeMilano : ????#autostrade #lavori notturni - A9 Milano-Como-Chiasso: ?TRATTO CHIUSO tra Como Centro e Chiasso > Svizzera ?ENT… - TV7Benevento : Lombardia: chiuso bando economia circolare, finanziate 25 aziende (2)... - TV7Benevento : Lombardia: chiuso bando economia circolare, finanziate 25 aziende... -