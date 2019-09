LIVE Torino-Milan 2-1 | Serie A in DIRETTA | si entra nel recupero | il Toro difende un

Fonte : oasport

(Di giovedì 26 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90+2′ Cross di Suso, Piatek anticipato. Corner per i rossoneri. 90′ Saranno 5 i minuti di. 90′ Ingresso di Calabria in area di rigore. Angolo per il, che però lo cestina. 89′ Erroraccio di Suso in impostazione. Ilè costretto a tornare indietro. 88′ Musacchio viene ammonito, fallo da dietro ai danni di Belotti. Respira il. 87′ Tirocross di Rincon, di poco a lato. 86′ Fuorigioco di Belotti, pescato dal guardalinee in posizione pericolosa. 85′ Palla dentro di Kessie per Piatek: imprecisa. Sirigu fa sua la palla. 84′ Sponda di Belotti, per Zaza. Musacchio ci mette una pezza. 83′ Ultimo cambio per Walter Mazzarri: fuori Ola Aina, dentro Djiji 82′ Berenguer si trascina la palla fuori. 81′ Ammonito Ola Aina per perdita di tempo. Donnarumma può ...

era_geo : RT @funnyg: Torino Design of the City: come promuovere il nostro sistema creativo e produttivo del Design con attenzione a innovazione e di… - GeaPilato : RT @chieleon: Torino Design of the City, 2 - 20 ottobre, tema Città del Futuro. Rifletteremo con le città ospiti su Design come metodo per… -