LIVE Torino-Milan 0-1 | Serie A in DIRETTA | rossoneri vicini al raddoppio Piatek spreca

(Di giovedì 26 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58′ Ansaldi recupera subito il primo pallone, mentre il Toro ha cambiato il suo schieramento tattico mettendosi con un 4-4-2 molto offensivo sul campo. 57′ Primo cambio per il: fuori Lyanco, dentro Ansaldi. 57′ Leao intanto controlla in palleggio una palla vagante sull’out di sinistra conquistando una punizione in zona d’attacco. 55′ Verdi non arriva col tempo giusto sul passaggio di Rincon. Altissimo il tiro del fantasista. 54′SBAGLIA IL COLPO DELLO 0-2! Ripartenza clamorosa di Romagnoli che si fa 80 metri di campo per servire al centro dell’area il polacco, il quale impatta sul traversone mettendo a qualche centimetro dal palo della porta difesa da Sirigu. 53′ Imbucata di Bennacer per Leao, che non controlla. Sirigu esce la fa sua. 52′ Avvitamento ...

