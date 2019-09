LIVE Slovenia-Polonia 16-18 | Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA | è battaglia

Fonte : oasport

(Di giovedì 26 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-18 Diagonale all’incrocio delle righe per Konarski, che è entrato bene in partita. 16-17 Disastro di Drzyzga in palleggio. 15-17 Mani-out di Gasparini, che si sta ben comportando in attacco. 14-17 Konaski sfrutta il muro scomposto di Urnaut. 14-16 In rete il servizio di Leon, che grazia la ricezione avversaria. 13-16 Pipe mostruosa di Kubiak, che prende in pieno volto Pajenk, mamma mia… 13-15 Fuori anche il servizio di Konarski. 12-15 Imprecisione in ricezione per Cebulj, ne approfitta Leon di prima intenzione. 12-14 Ennesimo errore al servizio per la, male Cebulj dai 9 metri. 12-13 Muro a tetto di Cebulj su Konarski, male Bieniek in copertura. 11-13 Aquilone al servizio di Gasparini, la palla esce di 5-6 metri. 11-12 Non trova le mani Leon, ma che difese per entrambe le squadre! 10-12 Diagonale nei tre metri ...

zazoomnews : LIVE Slovenia-Polonia 0-0 Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA: si parte a Lubiana adrenalina alle stelle! -… - zazoomblog : Diretta- Russia Slovenia risultato live 1-2 streaming video tv: tutto riaperto - #Diretta- #Russia #Slovenia… - zazoomnews : LIVE Volley Russia-Slovenia 0-1 e Polonia-Germania 2-0 in DIRETTA: tutto facile per i polacchi sloveni in vantaggio… -