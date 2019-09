LIVE Slovenia-Polonia 1-0 | Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA | si va avanti punto

Fonte : oasport

(Di giovedì 26 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-20 Ci pensa Konaski, parallela pulita per lui. 21-19 Errore gravissimo di Kubiak, la palla si fa tutto il nastro e finisce fuori. 20-19 Sbaglia la battuta Leon, non è da lui. 19-19 Ferma il gioco Giuliani, fase estremamente delicata del set e del match. 19-19 Non passa Urnaut, muro di Nowakoski, di nuovo parità, che partita! 19-18 Leon passa sopra, lui e Kubiak stanno facendo bene. 19-17 Time-out per Heynen, che non sa più che pesci pigliare. 19-17 Muro a tetto di Urnaut, non passa Konaski! 18-17 Mani-out di Urnaut, Tine dopo un inizio di primo set difficile, non sta sbagliando nulla. 17-17 Buca il muro Leon, che riporta in parità i campioni del mondo. 17-16 Sbaglia in battuta la banda slovena. 17-15 Diagnale lunga a segno per Cebulj, sempre un break di vantaggio. 16-15 Pipe di Kubiak, che si carica la squadra sulle spalle. 16-14 ...

