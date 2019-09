LIVE Italia-Canada 48-7 | Mondiali rugby 2019 in DIRETTA | gli azzurri fanno sognare

Fonte : oasport

(Di giovedì 26 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.53 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo 11.52 Il 4 ottobre l’affronterà il Sudafrica e si giocherà l’accesso ai quarti di finale. Servirà la partita della vita, ma perché non? 11.50 Prestazione straordinaria della terza linea azzurra con Polledri, Steyn e Negri assolutamente stratosferici: viene da chiedersi se avrà senso rinunciare ad uno dei tre per far posto al capitano Sergio Parisse. Convincente anche Braley come mediano di mischia, straripante l’estremo Minozzi. E’ FINITA! L’travolge 48-7 ile conquista la seconda vittoria di questo Mondiale con ben 7 mete ed il punto di bonus in carniere! 80′ Canna non trasforma la meta.48-7. 79′ METAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! TORNADOAAAAAAAAAAAAAAAA!! Ancora un ...

NekOfficial : Domenica, dietro le quinte del live in Arena, Roberto Razzini, AD Warner Chappell Italia, mi ha consegnato la targa… - matteosalvinimi : Dopo anni di balle, tradimenti e pugnalate per cercare di rimanere aggrappato al potere, Renzi ha ancora il coraggi… - matteosalvinimi : Difendere confini, onore, futuro e sicurezza dell’Italia sono la mia missione. Mi vogliono processare per questo? F… -