LIVE Italia-Canada 3-0 | Mondiali rugby 2019 in DIRETTA | subito un piazzato di Allan

Fonte : oasport

(Di giovedì 26 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3′non può sbagliare e mette il pallone in mezzo ai pali.3-0. 3′ Grandissima percussione di Steyn in uscita dalla mischia. Ilresiste a mezzo metro dalla linea di meta, poi commette fallo.decide di concretizzare questo inizio convincente e va per i pali, posizione centrale, molto semplice. 2′ Attenzione, Parfrey ha raccolto l’ovale appena fuori dalla linea di meta! La moviola viene incontro all’! Mischia per gli azzurri a 5 metri dalla linea di meta! 2′ Calcetto in avanti di Minozzi, l’ovale finisce nell’area di meta del, Parfrey si tutta e annulla. Richiesta di moviola da parte dell’arbitro. 1′ Minozzi crea un break. 1′ Calcio di McRorie, possesso per l’, che allarga il gioco. 1′ Buona pressione portata ...

NekOfficial : Domenica, dietro le quinte del live in Arena, Roberto Razzini, AD Warner Chappell Italia, mi ha consegnato la targa… - matteosalvinimi : Dopo anni di balle, tradimenti e pugnalate per cercare di rimanere aggrappato al potere, Renzi ha ancora il coraggi… - matteosalvinimi : Difendere confini, onore, futuro e sicurezza dell’Italia sono la mia missione. Mi vogliono processare per questo? F… -