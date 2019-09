LIVE Italia-Canada 24-0 | Mondiali rugby 2019 in DIRETTA | azzurri a caccia del punto di

Fonte : oasport

(Di giovedì 26 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58′ Allan calcia in touche,a 3 metri dalla quarta marcatura che varrebbe il bonus. 58′ Ruzza crea il break, ma manca il sostegno e perde l’ovale. L’arbitro torna su un vantaggio precedente, l’resta vicina alla linea di meta. 57′ Calcetto di Minozzi che costringe Van der Merwe a mettere l’ovale in rimessa laterale. Rimessa azzurra a 15 metri dalla linea di meta. 56′ Avanza l’con Bellini. 55′ Esce Sisi, entra Ruzza. 55′ In avanti di Riccioni dopo un placcaggio. 55′ Minozzi crea il vantaggio, avanza l’! 54′ Calcetto di avanzamento di Nelson, in avanti di Ardron. 54′ Fuorigioco azzurro, Nelson calcia in touche. 53′ Polledri crea il break e serve Hayward. Quest’ultimo prova a pescare l’accorrente Minozzi, ...

