LIVE Italia-Canada 17-0 | Mondiali rugby 2019 in DIRETTA | terminata la prima frazione

Fonte : oasport

(Di giovedì 26 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.43 Alcune immagini della. #ITAvCAN #RWC#RWCFukuoka pic.twitter.com/INBnH1DaZe —World Cup (@worldcup) September 26,10.40 Termina il primo tempo.17-0. Dopo un avvio spumeggiante (un quarto d’ora iniziale di altissima qualità), gli azzurri sono calati fisicamente, anche se gli avversari, tecnicamente inferiori, non sembrano in grado di riaprire la contesa. 40′ Ilrecupera il possesso. 40′ Steyn non riesce a sfondare, si difende bene il. 39′ L’decide di giocare una mischia a 3 metri dalla linea di meta. 39′ Esce Buydens, entra Duru-Sears. Cambio inlinea per il. 39′ Calcio di punizione per gli azzurri. Ora bisogna concretizzare! 39′ Campagnaro placcato ad un metro dalla linea di meta. 38′ AVANZA ...

NekOfficial : Domenica, dietro le quinte del live in Arena, Roberto Razzini, AD Warner Chappell Italia, mi ha consegnato la targa… - matteosalvinimi : Dopo anni di balle, tradimenti e pugnalate per cercare di rimanere aggrappato al potere, Renzi ha ancora il coraggi… - matteosalvinimi : Difendere confini, onore, futuro e sicurezza dell’Italia sono la mia missione. Mi vogliono processare per questo? F… -