LIVE Italia-Canada 17-0 | Mondiali rugby 2019 in DIRETTA | reazione dei nord-americani

Fonte : oasport

(Di giovedì 26 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA35′ Brutto passaggio di Braley, che rischia di farsi intercettare l’ovale da Ardron. Il capitano canadese commette in avanti. 35′ Touche del, la rimessa ora è per gli azzurri. 34′ Calcio lunghissimo di Allan, palla in touche. L’finalmente si riaffaccia in attacco dopo 20 minuti. 33′ L’recupera il possesso, mischia in favore degli azzurri. 32′ Ennesima rimessa sbagliata del. Braley raccoglie e calcia nuovamente in touche, guadagnando metri. 32′ Braley calcia in touche, ilresta nei 22 dell’. 31′ Azione devastante del, ancora trascinata dalla velocità di Van der Merwe. Decisivo il placcaggio di Bisegni, touche in favore degli azzurri ad una manciata dalla linea di metri. 30′ L’avanza bene con Steyn, poi ...

