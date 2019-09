LIVE Italia-Canada 17-0 | Mondiali rugby 2019 in DIRETTA | inizia la ripresa

Fonte : oasport

(Di giovedì 26 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA44′ METAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! NEGRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Bel passaggio di Polledri in uscita dal raggruppamento, Negri sfonda e va a realizzare la terza meta! 43′ Maul azzurra, poi Negri spacca la difesa canadese. Siamo ad un metro dalla linea di meta! 43′ Allan non va per i pali, ma calcia in touche. L’vuole assolutamente il punto di bonus: per ottenerlo dovrà realizzare altre due mete. 42′ Fuorigioco del, calcio di punizione per gli azzurri. Minozzi a terra dolorante. 42′ Fase tattica con tanti calcio. Minozzi raccoglie e guadagna metri. 41′ Lungo calcio di Allan. 41′ Steyn raccoglie l’ovale ed avanza come un toro.LA! Calcio di Nelson. Entra Bellini al posto di Benvenuti. 10.54 Le squadre tornano in campo. 10.43 Alcune immagini della ...

