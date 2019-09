LIVE Ciclismo | Mondiali juniores 2019 in DIRETTA | Andrea Piccolo ed Antonio Tiberi le

LIVE Ciclismo - Cronometro maschile Mondiali 2019 in DIRETTA : Affini e Ganna mine vaganti - Evenepoel può far saltare il banco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno dei Mondiali di Ciclismo – Tutti gli italiani in gara oggi – Il borsino della Cronometro – La startlist e i pettorali di partenza – Il medagliere dei Mondiali di Ciclismo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Cronometro maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Vivremo una spettacolare prova contro il tempo tra ...

Da parte nostra è tutto, grazie per averci seguito e continuato a farlo anche per la cronometro femminile che partirà a breve. 13.36 Da notare che quello odierno, anche se le posizioni sono diverse, è lo stesso podio del Mondiale a cronometro juniores di Doha 2016. Bjerg, dunque, conquista il terzo titolo consecutivo a cronometro ...

13.21 Van Moer rischia di cadere in curva, intanto. Il belga sta andando molto forte. 13.19 Arriva Dan Hoole con un tempo non entusiasmante al traguardo, perde 1'19" da Garrison. 13.16 Van Moer, McNulty e, ovviamente, Bjerg sono gli unici che possono impensierire Garrison. 13.14 Knotten calato moltissimo nel secondo tratto, arriva al traguardo a 1'38" da Garrison. Ha la ...

12.51 Chi è partito all'inizio, come Garrison, ha avuto la fortuna di trovare una sede stradale più praticabile. Intanto il norvegese Iver Knotten fa il miglior tempo all'intermedio, 6″ meglio di Healy. 12.49 Partito anche Van Moer. Ora toccherà a Bjerg e, poi, saranno tutti in strada. 12.47 La strada è in condizioni veramente pietose, ci sono pozzanghere che occupano tutta ...

12.30 Male Attila Valter che passa all'intermedio a 1′ da Healy. 12.29 Partito il campione francese a cronometro Thibault Guernalec. Pericoloso outsider oggi. 12.28 Grandissima seconda parte, invece, di Ian Garrison, il quale migliore il tempo di Hulgaard di ben 29″. Puppio ha chiuso a 2′ dallo statunitense. 12.25 Gestire lo sforzo nella prima parte per tenersi qualcosa ...

11.51 Buon tempo di Elosegui che passa 2° al primo intertempo a 14″ da Hulgaard. 11.49 Pronto a partire Ilan Van Wilder, classe 2000 terzo all'ultimo Tour de l'Avenir. Ai Campionati Euroei di specialità fu 9° e a inizio stagione ha vinto il Campionato Regionale del Brabante Fiammingo a cronometro. 11.46 Sulla pedana uno degli outsider più temuti: lo statunitense Michael ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro U23 maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo su strada nello Yorkshire. Gli ex dilettanti sono pronti ad affrontarsi un su percorso di 30,3 km ricco di strappi, ...

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prova a cronometro Élite femminile del Campionato del Mondo Yorkshire 2019. Saranno 32 i chilometri che le atlete dovranno percorrere da Ripon ...

15.47 Al primo intermedio Tiberi paga così già 35″ di ritardo. 15.46 Il video di quanto accaduto a Tiberi in partenza. Ma che sfortuna è?! Antonio Tiberi rompe il pedale subito dopo la partenza ed è costretto a cambiare bicicletta…#Yorkshire2019 #EurosportCiclismo pic.twitter.com/iU9eguLKYe — Eurosport IT (@Eurosport_IT) September 23, 2019 15.42 Si piazza alle sue spalle il tedesco ...

15.22 Brenner resta davanti con 4″ di margine. 15.20 Leijnse nettamente al comando con 37″ di vantaggio. 15.15 Nilsson-Julien chiude il primo giro con 12″ di vantaggio su Treimuth. 15.12 Cambia nuovamente la situazione al primo intermedio, al comando Brenner con 5″ sull'olandese Leijnse e 17″ su Nilsson-Julien. 15.06 Al primo intermedio balza al comando il britannico ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro juniores maschile dei ...

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prova a cronometro juniores ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro a squadre mista dei Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Oggi assisteremo allo storico debutto in una rassegna iridata di questa specialità, che è già stata invece protagonista agli ultimi Europei di Alkmaar ...

