L’intelligenza artificiale è davvero brava quanto i medici a fare diagnosi?

Deepfake e video manipolati : come funziona il lato oscuro delL’intelligenza artificiale : Il video manipolato su Matteo Renzi è solo l’ultimo caso di una pericolosa tendenza che corre dall’intelligenza artificiale che modifica un video fino all’alterazione in diretta di un’immagine online. Sono moltissimi i modi in cui l’informazione digitale viene manipolata. Un problema sempre più pressante che va combattuto con la tecnologia, la legge e la cultura

Facebook Fashion++ - L’intelligenza artificiale che aiuta a vestirsi alla moda : Facebook sta lavorando a Fashion++, un progetto che intende sfruttare l’Intelligenza Artificiale per proporre facili modifiche all’outfit personale, per essere più alla moda. Mediante una rete neurale di generazione delle immagini, questa Intelligenza Artificiale riconosce gli indumenti e propone suggerimenti su cosa rimuovere, aggiungere o cambiare. Può anche raccomandare modi per indossare meglio un capo di abbigliamento, come ...

Con queste immagini - L’intelligenza artificiale non è poi così intelligente : Alcune delle immagini utilizzate dai ricercatori che hanno mandato in confusione i sistemi di intelligenza artificiale (via The Verge) Confondere un insieme di insetti adagiati su una foglia per un naufragio pare impossibile, eppure a macchiarsi di questo errore marchiano è stato ciò che è spesso indicato come prova dell’inevitabile ascesa dei computer: l’intelligenza artificiale. Durante un esperimento congiunto dei ricercatori ...

Milano : L’intelligenza artificiale rivoluziona il settore assicurativo : Milano, 19 set. (AdnKronos) – L’intelligenza artificiale ha portato a una rivoluzione del settore assicurativo. G-Evolution, società di servizi telematici che opera sul mercato B2B e B2C, partecipata al 100% da Groupama Assicurazioni, ha infatti annunciato oggi l’avvio di una collaborazione con IBM (NYSE: IBM) per lo sviluppo delle soluzioni digitali che cambieranno il modo in cui l’intelligenza artificiale viene ...

Milano : L’intelligenza artificiale rivoluziona il settore assicurativo (2) : (AdnKronos) – ‘Nel settore assicurativo stiamo attraversando un’era di trasformazioni senza precedenti, caratterizzata dalla crescente connessione che favorisce lo scambio di informazioni tra tutti gli attori in gioco” afferma Enrico Cereda, Presidente e Amministratore Delegato di IBM Italia. ‘Ci troviamo, in pratica, nella fase della digital reinvention e questo progetto è un esempio concreto di cosa ...

?Bioreattore EOS usa le alghe e L’intelligenza artificiale per assorbire grandi quantità di anidride carbonica : Il surriscaldamento globale è un grave problema, e una delle soluzioni che si potrebbero adottare per ridurlo (o almeno tenerlo sotto controllo) è diminuire la quantità di anidride carbonica presente in atmosfera. A questo sta pensando Hypergiant Industries con il bioreattore EOS. Non è il primo prodotto di questo tipo, ma nel settore costituisce un’innovazione perché è più compatto di altri ed è più efficiente, tanto da riuscire ad ...

Che cosa pensa di voi L’intelligenza Artificiale? Scoprirlo potrebbe non piacervi! : Si chiama ImageNet Roulette ed è uno strumento online che offre agli utenti la possibilità di caricare una propria foto e sapere che impressione fa a una Intelligenza Artificiale. Il progetto, descritto come “una provocazione” dai suoi creatori, ha lo scopo di far capire alle persone come i sistemi di Intelligenza Artificiale vedono e classificano gli esseri umani. Prima di affrettarvi a caricare una vostra foto o a scattarvi un ...

McDonald’s vuole L’intelligenza artificiale ai McDrive - per ordinare si parlerà con un robot? : La catena di fast food McDonald’s potrebbe in futuro automatizzare il suo servizio McDrive, con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale. Il servizio McDrive è quello di cui si fa uso quando si ordina ciò che si desidera senza scendere dall’automobile, e lo si consuma altrove. Un giorno, al posto dell’addetto in carne e ossa dietro alla finestra, potrebbe esserci un robot con cui chattare. La prospettiva è stata ...

Abbiamo preso alla leggera l’avvento delL’intelligenza artificiale? : Portrait of a SoftBank robot. A robots race took place in Toulouse. Machines are either cars or walking robots. They were supposed to run a 110 meters track. Some made it, some didn’t to the finish line. Toulouse. France. September 22th 2018.(Photo by Alain Pitton/NurPhoto) Jack Ma, il fondatore di Alibaba ed Elon Musk, ad – tra gli altri – di Tesla hanno dibattuto pochi giorni fa all’Ai Summit di Shanghai dell’intelligenza ...

L’intelligenza artificiale sfida gli uragani come Dorian : L’intelligenza artificiale va a scuola di meteorologia per sfidare gli uragani come Dorian: accade all’Universita’ americana del Wisconsin-Madison, dove i ricercatori dell’istituto per gli studi meteorologici (Cimms) hanno addestrato un modello chiamato DeepMicroNet a prevedere l’evoluzione a breve termine degli uragani sfruttando dati satellitari. I suoi primi progressi sono pubblicati sulla rivista Monthly Weather ...

Pronto uno sciame di mini-satelliti con L’intelligenza artificiale : E’ Pronto il primo sciame di mini-satelliti con sistemi di intelligenza artificiale a bordo: si chiama Phisat, dalla lettera greca Phi che l’Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha scelto come simbolo dell’innovazione. “Il sistema e’ Pronto e volera’ con il lanciatore Vega, non appena questo potra’ tornare in attivita'”, ha detto il direttore generale dell’Esa, Jan Woerner, a margine della ...

I 10 unicorni delL’intelligenza artificiale : Intelligenza artificiale (Getty Images) Quello dell’intelligenza artificiale è uno dei mercati che negli ultimi anni ha visto l’espansione maggiore per quanto riguarda il comparto delle tecnologie, con un valore stimato attorno ai 190 miliardi di dollari entro il 2025 e un tasso annuo di crescita del 36,6%, secondo i dati della società di ricerca Markets and markets. Sempre più aziende si stanno quindi rendendo conto che la competizione si gioca ...

L’intelligenza artificiale diventa storico dell’arte e studia la Pala di Gand : I ricercatori della National Gallery, della Duke University e dello University College of London hanno impiegato l’Intelligenza Artificiale per analizzare le immagini radiografiche digitali ad alta risoluzione della famosa Pala d’altare di Gand. La difficoltà di analisi di questo manufatto è dovuta al fatto che i pannelli sono a doppia faccia, ossia la Pala è dipinta sia nella parte anteriore che in quella posteriore. Solo impieGando ...

Secondo Jack Ma di Alibaba L’intelligenza artificiale ci libererà dal lavoro : Jack Ma ed Elon Musk alla Conferenza mondiale sull’intelligenza artificiale a Shanghai (foto: VCG/VCG via Getty Images) L’intelligenza artificiale viene spesso considerata una sorta di nemico dell’uomo che, nel giro di qualche anno, gli ruberà il lavoro e lo renderà de facto inutile. C’è però chi la considera un potenziale alleato. Jack Ma, per esempio. Il confondatore di Alibaba ha detto – in occasione della Conferenza ...