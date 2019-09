Lilt | torna la Campagna Nastro Rosa contro il cancro al seno

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 26 settembre 2019) In Italia saranno circa 53mila i nuovi casi dialnel 2019, in aumento rispetto ai 52.800 dell’anno scorso e intendenza rispetto ai dati generali sui tumori appena diffusi da diverse associazioni capitanate da quella di oncologia medica. Si tratta dunque del «big killer n.1» delle donne: rappresenta purtroppo il 28% delle cause di morte oncologica prima dei 50 anni, il 21% tra i 50 e i 69 anni e il 14% dopo i 70. Ma la crescita è dovuta anche all’estensione dei programmi di screening che consentono di individuare i tumori in fase iniziale e mantengono alta la percentuale di sopravvivenza a 5 anni dalla prima diagnosi, una cifra che si attesta all’87%. Prevenzione e diagnosi precoce continuano dunque a essere le armi principali con cui le donne possono ridurre il rischio di ammalarsi. Ricordarlo a tutte è l’obiettivo della 27esimapromossa dalla ...

