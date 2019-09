Lewis Hamilton F1 | GP Russia 2019 | “Il nostro obiettivo è esprimere il massimo della

La regina Elisabetta insegna l’etichetta reale a Lewis Hamilton - : Francesca Rossi La regina Elisabetta non perde mai la sua ironia e nemmeno il senso del dovere, tanto che durante un pranzo non ha avuto alcuno scrupolo a “istruire” il due volte campione del mondo di Formula Uno Lewis Hamilton sulle severe regole del protocollo reale La regina Elisabetta colpisce ancora a suon di ironia e senso del dovere, due caratteristiche che ormai fanno parte del suo carattere e la rendono inarrestabile. ...

Formula 1 - Lewis Hamilton durissimo contro il Gp di Singapore : “è stato quasi più noioso di Monaco” : Il pilota britannico non ha usato mezze misure per criticare il tracciato di Marina Bay, sottolineando come non favorisca affatto i sorpassi Il risultato ottenuto in pista non ha certo aiutato, ma Lewis Hamilton ha usato parole davvero dure per definire il tracciato di Singapore. Il pilota della Mercedes lo ha considerato davvero noioso al pari di Montecarlo, dove i sorpassi sono pressoché impossibili. Lapresse/AFP Una situazione che ha ...

F1 - GP Germania 2019 : rigettato il ricorso dell’Alfa Romeo. Lewis Hamilton e Robert Kubica non perdono i loro punti : Niente da fare per l’Alfa Romeo Racing e ricorso respinto. La scuderia italo-svizzera aveva manifestato forte contrarierà per la penalizzazione di 30 secondi inflitta alle due vetture in occasione del GP di Germania 2019, decima tappa del Mondiale di F1 andata in scena ad Hockenheim: Kimi Raikkonen aveva conquistato il settimo posto davanti al compagno di squadra Antonio Giovinazzi ma furono puniti per aver infranto l’articolo 27.1 del ...

F1 - GP Germania 2019 : rigettato il ricorso dell’Alfa Romeo. Lewis Hamilton e Robert Kubica non perdono i loro punti : Niente da fare per l’Alfa Romeo Racing e ricorso respinto. La scuderia italo-svizzera aveva manifestato forte contrarierà per la penalizzazione di 30 secondi inflitta alle due vetture in occasione del GP di Germania 2019, decima tappa del Mondiale di F1 andata in scena ad Hockenheim: Kimi Raikkonen aveva conquistato il settimo posto davanti al compagno di squadra Antonio Giovinazzi ma furono puniti per aver infranto l’articolo 27.1 del ...

F1 - Lewis Hamilton spaventato : “Non ho ancora vinto il Mondiale - la Ferrari ora è migliore : non possiamo competere” : Tre vittorie consecutive non si vedevano da addirittura undici anni a Maranello, la Ferrari è risorta e ha dominato l’ultimo mese del Mondiale F1: il doppio sigillo di Charles Leclerc tra Spa e Monza, poi il trionfo di Sebastian Vettel a Singapore hanno rianimato il Cavallino Rampante che ora sogna in grande. Recuperare lo svantaggio nei confronti di Lewis Hamilton (il monegasco è attardato di 96 punti, il tedesco si trova a 102 lunghezze) ...

Formula 1 – Lewis Hamilton sempre più nella storia : eguagliato un record pazzesco di Michael Schumacher : Lewis Hamilton eguaglia un record di Michael Schumacher durante la gara di Singapore: il pilota Mercedes ha guidato in testa ben 142 gare Nonostante la gara di Singapore non si sia conclusa secondo le attese, Lewis Hamilton ha comunque un valido motivo per sorridere. Il pilota Mercedes ha infatti eguagliato un record di proprietà di Michael Schumacher. Hamilton, grazie ad alcuni giri passati in testa sul tracciato di Marina Bay, ha toccato ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Singapore 2019 : “Tre pole di fila di Leclerc? M….” : Lewis Hamilton non ha nascosto il proprio stupore relativamente alla prestazione delle Ferrari nelle qualifiche del GP di Singapore, 15° round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Marina Bay le Rosse non sembravano avere tante chance e invece, anche grazie agli aggiornamenti tecnici portati dai tecnici di Maranello, Charles Leclerc (1°) e Sebastian Vettel (3°) sono stati protagonisti. In particolare il 21enne monegasco ha ottenuto la terza ...

Formula 1 – Lewis Hamilton promette battaglia : “sorpreso dalla Ferrari - domani sarò aggressivo con loro” : Lewis Hamilton chiude le qualifiche di Singapore alle spalle di Leclerc e davanti a Vettel: il pilota Mercedes promette battaglia alle due Ferrari in vista della gara di domani Sembrava destinato alla pole position, ma si è dovuto accontentare del secondo posto. Lewis Hamilton si è visto sfilare la prima posizione in griglia a Singapore da uno strepitoso Charles Leclerc, finendo secondo davanti all’altra Ferrari, quella di Sebastian ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Singapore 2019 : “Potenzialmente non sembrava la pista delle Ferrari” : Si deve accontentare della seconda piazza il pilota della Mercedes, il britannico Lewis Hamilton nelle qualifiche ufficiali del GP di Singapore, valido per il Mondiale di Formula 1: “Potenzialmente non sembrava la pista delle Ferrari, ma hanno fatto un gran lavoro”. LA VIDEOINTERVISTA A Lewis Hamilton roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

Lewis Hamilton F1 - GP Singapore 2019 : “Abbiamo trovato subito un gran ritmo ma possiamo migliorare ancora” : Un inizio di fine settimana migliore non poteva esserci per il cinque volte campione del mondo Lewis Hamilton, che ha disposto davvero a piacimento dei rivali con la sua Mercedes nelle prove libere del GP di Singapore di F1. Solamente l’incidente del compagno Valtteri Bottas nel mezzo del suo giro lanciato in FP1 gli ha impedito di dominare tutta la giornata, ma il divario con gli avversari pare veramente elevato soprattutto sul passo ...

F1 - GP Singapore 2019 : Lewis Hamilton sotto investigazione - benzina troppo fredda. Cosa rischia il britannico? : Lewis Hamilton è sotto investigazione. Il weekend riservato al GP di Singapore 2019 non è iniziato nel miglior modo per il Campione del Mondo che, dopo il terzo posto nelle prove libere 1, ha appreso la notizia di una possibile irregolarità sulla sua Mercedes: la benzina impiegata nella FP1 sarebbe infatti troppo fredda e non rispetterebbe i limiti imposti dal regolamento della FIA. Se il tutto venisse confermato, le Frecce d’Argento si ...

Lewis Hamilton ha aperto un fast food di hamburger a base vegetale. E oggi vince lui! : Stella della Formula Uno, stella della dieta vegetariana. Lui è Lewis Hamilton, il pilota automobilistico britannico cinque volte campione del mondo in Formula 1. oggi a far notizia non è un suo record in pista, ma il suo stile di vita. Rigorosamente senza carne. Tanto da aver aperto a Londra il Neat Burger, il primo di una serie di fast food di hamburger a base vegetale. Un progetto che racconta della sua scelta alimentare e che sicuramente ...

VIDEO Lewis Hamilton sfreccia sul monopattino - fa volare via il cellulare di uno spettatore : Lewis Hamilton sfrecciava sul monopattino nel paddock di Marina Bay dove si disputa il GP di Singapore, a pochi istanti dall’inizio delle prove libere 1 ha rischiato di urtare un astante a cui ha fatto volare via il telefonino. Di seguito il VIDEO del curioso episodio. VIDEO Lewis Hamilton SUL monopattino, FA volare UN TELEFONINO: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

Formula 1 – A tutto Lewis - Hamilton sincero in conferenza a Singapore : “Monza? Guardo avanti” : Lewis Hamilton pronto per il nuovo appuntamento della stagione: le parole del britannico della Mercedes nella conferenza stampa del Gp di Singapore Riflettori puntati sui piloti della Formula 1, a Singapore: i campioni delle quattro ruote hanno risposto oggi alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa del giovedì che apre le danze del nuovo weekend di gara. A rispondere alle domande della stampa, oggi, c’è stato anche Lewis ...