Lele Mora | la scoperta durante un' intervista | ha un cancro maligno tra polmoni e reni

(Di giovedì 26 settembre 2019) Una vita mediatica nella buona come nella cattiva sorte: ha saputo di avere unproprio mentre stava rilasciando un'per raccontare i suoi 407 giorni trascorsi in isolamento in carcere dopo una condanna per bancarotta fraudolenta. In una vita fuori dall'ordinario in cui non sono mancati eccessi, scandali, disavventure giudiziarie, rovesci di fortuna, questo è il colpo di scena più amaro e spiazzante per, 64 enne ex agente dello spettacolo, il più famoso e il più richiesto in Italia fino a pochi anni fa. Scopre di avere un tumorel'Non ha voluto rinviare l'con la giornalista Azzurra Barbuto pubblicata ieri su Libero Quotidiano,, all'anagrafe Dario Giulio Alessandro Gabriele, nato nel 1955 a Bagnolo di Po, in provincia di Rovigo. Ma mentre era a colloquio con la cronista, la sua mente in parte era altrove ...

