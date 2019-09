Lega contro il ministro De Micheli per le assenze in Commissione | ' Mancanza di rispetto'

Mafia - 70 arresti tra Gela e Brescia contro la Stidda. “Al Nord metamorfosi evolutiva con infiltrazioni nell’economia Legale” : Cinquecento uomini armati erano pronti a scatenare una nuova guerra di Mafia. È quanto ritiene di aver accertato la Polizia nell’indagine contro la Stidda di Gela che ha portato questa mattina a 70 arresti e sequestri per 35 milioni di euro. La cosca, stando alle intercettazioni, aveva una potenzialità “militare” costituita, appunto, da 500 persone. “Cinquecento leoni”, come si chiamavano tra di loro durante le telefonate ...

Raccolta firme Lega contro il governo “200 mila adesioni nei gazebo” : Raccolta firme Lega contro il governo “200 mila adesioni nei gazebo” Mentre il governo giallorosso lancia le prime proposte per la prossima legge di bilancio, la Lega scende in piazza per chiedere elezioni anticipate e per tirare la volata alla propria candidata nella regione Umbria. Le elezioni del 27 ottobre saranno un importante banco di prova per osservare il cambio dei rapporti di forza all’interno del Paese. Anche se le dinamiche ...

Roma : al via Restart e il Talent della Legalità ad Ostia contro la mafia : La lotta alla mafia la si può portare avanti anche con l'arte. Questo è l'obiettivo che si pongono due eventi che avranno luogo nel territorio della capitale. Il primo si ripete ormai da cinque anni e si chiama Restart, mentre il secondo si terrà ad Ostia ed è un contest musicale in cui i giovani si sfideranno e suoneranno per sposare una buona causa: il contrasto alle associazioni mafiose e il bisogno di Legalità. Oggi, 24 settembre, è attesa ...

"Lo stop del Parlamento è ilLegale". Corte Suprema contro Boris Johnson : Schiaffo a Boris Johnson. La Corte Suprema britannica ha dichiarato “illegale, nulla e priva di effetti” la decisione del premier Boris Johnson di sospendere il Parlamento fino al 14 ottobre, nel pieno della crisi sulla Brexit, accogliendo gli argomenti dei ricorsi di oppositori del governo e attivisti pro-Remain. Il verdetto è stato raggiunto all’unanimità dal collegio degli 11 giudicÈ come se il ...

Il Collegio di Garanza respinge il ricorso di Chievo ed Empoli contro la Lega B [DETTAGLI] : Il Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze a sezioni Unite tenutasi in data odierna e presieduta da Franco Frattini, ha respinto il ricorso presentato il 2 agosto scorso da Chievo ed Empoli contro la Lega di B contro l’obbligo, al momento della loro iscrizione, di “provvedere al pagamento del ‘contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B'”. Per quanto riguarda gli altri ...

Matteo Salvini - nuovo affondo contro Sergio Mattarella : "Triste e squallida manovra di palazzo contro la Lega" : No, Matteo Salvini non ha ancora digerito il fatto che Sergio Mattarella abbia avallato l'inciucio che ci ha condotto ad avere il governo M5s-Pd. E il leader della Lega torna sull'argomento nel corso di una visita al Salone Nautico a Genova. Considerato il contesto, si parte da una battuta sulla tas

Don Giorgio a processo per diffamazione contro Salvini - leader Lega in tribunale a Lecco : Accompagnato dai suoi Legali, Matteo Salvini si è recato presso il tribunale di Lecco per la prima udienza del processo nato dalla sua denuncia per diffamazione nei confronti di don Giorgio De Capitani. Il leader della Lega ha scelto di spostare la querelle in sede locale poiché non ha gradito il fatto che un uomo di Chiesa lo abbia pesantemente insultato e gli abbia augurato la morte. Appena giunto in tribunale è stato accolto dai giornalisti ...

Whirlpool - il ministro dello Sviluppo economico interrompe l'incontro con l'amministratore deLegato : Patuanelli ha chiesto all'azienda di ritirare la procedura di cessione per Napoli. Ma La Morgia: "Unica strada la riconversione del sito"

IpTv ilLegali - blitz contro la pirateria tv : arresti e multe anche per gli utenti : Da sempre c'è la guerra tra le forze dell'ordine e i pirati del calcio, dei film e delle fiction: stavolta a vincere la battaglia è stata la Guardia di Finanza che, grazie all'ausilio di 100 militari del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche, ha portato alla luce una fitta rete di pirateria tv con sedi in tutta Europa. IpTv illegale, una vera e propria organizzazione clandestina Nel corso delle indagini che sono partite da qualche ora, i militari ...

Cristina Plevani : "La scenata di Cecchi Paone ai TeLegatti contro il Grande Fratello? Una pagliacciata" : Cristina Plevani (vincitrice del primo GF): “Oggi sono un’istruttrice di fitness alla ricerca di un secondo lavoro poiché è un settore in cui non si hanno contratti e c’è molta precarietà. Se mi venisse proposta la partecipazione a qualche reality accetterei solo per un tornaconto economico, basta con la gavetta, ho già dato abbastanza. La scenata di Alessandro Cecchi Paone fu una pagliacciata perché si sarebbe dovuto lamentare prima col ...

Governo - nel pomeriggio incontro tra Conte e Mattarella al Quirinale. Fonti : “Programmato da tempo - non colLegabile a scissione Renzi” : Dal Quirinale assicurano che non c’è nessun collegamento con l’uscita di Matteo Renzi dal Pd. E fanno anche sapere che il faccia a faccia era programamto da tempo. Fatto sta che nel pomeriggio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è salito al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le agenzie di stampa hanno battuto la notizia in tarda serata, senza fornire alcuna informazione sui ...

Mafia - operazione contro uomini Legati a Cosa Nostra : 11 arresti a Palermo. I magistrati : “Imponevano buttafuori nei locali notturni” : Imponevano tariffe e assunzioni tra i ‘buttafuori’ di alcuni night club. Con questa accusa, al termine delle indagini della Dda di Palermo, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza cautelare in carcere nei confronti di 11 persone accusate di estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’inchiesta ha portato alla luce gli interessi di Cosa Nostra sul controllo e la gestione di locali notturni nel Palermitano. Figura di ...

Incontro «cordiale e proficuo» tra Mediapro e Lega Serie A : L'Incontro tra i vertici della Serie A e Mediapro, si è tenuto oggi a Barcellona, in Spagna. Un Incontro cordiale e proficuo, da quanto trapela dalla Spagna, dove si è parlato anche delle garanzie economiche che erano state richieste dalla massima Lega calcistica italiana. Il presidente della Lega Serie A Gaetano Micciché e l'ad Luigi De Siervo sono volati ieri a Barcellona e dopo una cena in serata, hanno avuto i ...