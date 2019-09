Lecce | a San Donato il via alla prima edizione del Children Jazz Festival

Oh ma ‘sti Leccesi pensano di essere Juventini che accerchiano l’arbitro di questa maniera? : Il presidente ormai tene ‘na certa esperienza. Ha imparato, come diceva qualcuno, che la Champions’ ti leva fino a 10 punti e ha miso ‘e mmane annanze. Ha detto di stare belli concentrati che sta partita pure è importante e non si possono commettere passi falsi. Soprattutto dopo che ieri la Juve è tornata a giocare col fresco e che l’Inter ha vinto la quarta partita consecutiva. Intanto noi ce la vediamo da casa che la curva a ...

Lecce-Napoli 1-4 : doppietta di Llorente - i pensionati passano a due. Confermata la legge di Kolarov : I pensionati passano a due. Il primo è in panchina, si chiama Carlo Ancelotti. Venuto a Napoli – per i soliti competenti – a perdere tempo. Il secondo fa il centravanti. Si chiama Fernando Llorente che entra col Liverpool e segna, gioca titolare col Lecce e ne segna due. A conferma della competenza dei tifosi del Napoli. E soprattutto della legge di Kolarov. Il Napoli largheggia a Lecce. Vince 4-1. Per i puristi, qualche patema a ...

CorSport : Lecce-Napoli - si cambia. In campo Ospina e Malcuit. Riposano Koulibaly e Fabian Ruiz : Domenica il Napoli incontrerà il Lecce in trasferta e Carlo Ancelotti pensa alla formazione. Il mister vuole dare spazio a chi finora ne ha trovato poco in campionato e Champions. È pronto a mischiare le carte, scrive il Corriere dello Sport, e anche gli uomini. Ne cambierà diversi, per permettere a chi ha giocato di più di riposare. Anche perché mercoledì si tornerà in campo contro il Cagliari. E allora Koulibaly e Fabian Ruiz finiranno per ...

Lecce - violenza in famiglia a Taurisano : uomo picchia moglie e figli - arrestato : Un brutto episodio di violenza familiare si è verificato nella serata di ieri a Taurisano, nel Leccese, dove un uomo di 38 anni del posto, già noto alle Forze dell'Ordine, ha picchiato la moglie e uno dei suoi figli al culmine di una lite. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la furia del soggetto è stata davvero paurosa, in quanto, dopo che il figlio maggiore è intervenuto per difendere la madre, l'uomo ha spaccato anche un tavolo. A dare ...

Lecce - 37enne si allontana da una comunità di Taurisano e si toglie la vita : Una vera e propria tragedia si è verificata ieri, 3 settembre, a Taviano, nel Leccese, dove un uomo di 37 anni con precedenti penali si è tolto la vita con un'arma da fuoco. Il corpo senza vita sarebbe stato trovato dalle forze dell'ordine in un appartamento. Al momento non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto M.T. (queste le iniziali del suo nome) a compiere il folle gesto. Di lui si sa che era stato condannato a 12 anni per tentato ...

Inter - effetto Conte : il Lecce travolto a San Siro : I nerazzurri convincono, si vede già la mano del nuovo allenatore. Organizzazione e ferocia oltre a sprazzi di bel calcio. E Lukaku va subito a segno

Inter-Lecce 4-0 : Brozovic e Sensi - poi Lukaku fa esplodere San Siro - La classifica : Il croato, i due nuovi acquisti e Candreva lanciano Conte all’esordio in nerazzurro. Il gol del belga, nella ripresa, entusiasma i tifosi. Espulso Farias

Inter-Lecce - Liverani : “Risultato pesante ma non cambia nulla - interessante era vedere la mentalità” : Si era consci del fatto che il destino non avesse regalato il miglior inizio, ma si sperava anche in un passivo diverso, forse anche troppo pesante per un Lecce che non era partito male. Ma non sono queste le partite dei salentini in cui bisognerà far punti. Al termine del match, ai microfoni di Dazn, le parole del tecnico dei giallorossi Fabio Liverani. Inter-Lecce, Conte: “Bene oggi ma non deve essere scintilla, dobbiamo diventare ...

L’Inter è un carro armato - quattro colpi per distruggere il Lecce : Lukaku fa subito esplodere San Siro : La formazione di Conte vince e convince all’esordio contro il Lecce, asfaltando i pugliesi con un sonoro 4-0 L’Inter c’è e si vede, i nerazzurri iniziano alla grande la nuova stagione asfaltando 4-0 il Lecce, annichilito da una formazione cinica e spietata come quella di Antonio Conte. Marco Alpozzi/LaPresse Una partita perfetta quella di Skriniar e compagni, attenti in difesa e furiosi in attacco, con un centrocampo che ...

Inter col botto - c'è già la mano di Conte : 4-0 al Lecce - Lukaku conquista San Siro : L'Inter di Antonio Conte comincia col botto. Anzi 4, come i gol con cui i nerazzurri in un San Siro pieno e festante travolgono il Lecce di Liverani. I neopromossi giocano con orgoglio e coraggio per un'ora, poi crollano sotto i colpi (dalla distanza) di Brozovic, Sensi, Lukaku (gran debutto per il

L’Inter di Conte 4-0 al Lecce. Lukaku a San Siro - coniugi Icardi perplessi : Quattro gol, uno annullato, un po’ di gioco, anche qualche patema. È la prima dell’Inter di Conte in campionato e a San Siro. Partita tutto sommato senza stria contro il buon Lecce di Liverani che se la gioca e ha pure chance di far gol. In rete, per il 3-0, anche il belga Lukaku che gioca con la maglia numero 9 che fu di Mauro Icardi. Questa sera i coniugi hanno dovuto assorbire anche la dichiarazione non proprio pacifica di Beppe ...

Inter-Lecce - in 65 mila a San Siro : al top dal 2010/11 : Inter Lecce spettatori – L’Inter si prepara all’esordio stagionale nel campionato di Serie A. I nerazzurri si troveranno di fronte al Lecce di Fabio Liverani, per una sfida che chiuderà la prima giornata. Per l’occasione, San Siro sarà vestito a festa: previsti 65 mila spettatori per la prima ufficiale di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra, […] L'articolo Inter-Lecce, in 65 mila a San Siro: al top dal 2010/11 è stato realizzato ...

Mauro Icardi - parla la moglie-agente Wanda : “Per me resterà all’Inter”. Conte si prepara all’esordio a San Siro contro il Lecce : “Per me Mauro Icardi resterà all’Inter“. Parola di Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante argentino. L’Inter prepara il suo esordio in campionato contro il Lecce, con Antonio Conte al debutto a San Siro sulla panchina nerazzurra. Icardi non è convocato, ma nel frattempo alla fine del calciomercato manca appena una settimana e le possibilità che l’ex numero 9 (ha scelto la 7, dopo che la sua maglia è finita sulle ...

Convocati Lecce - gli uomini scelti da Liverani per l’esordio a San Siro : Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha convocato 24 giocatori per la gara di Milano contro l’Inter in programma domani sera nel posticipo della prima giornata del campionato di serie A. Questa la lista dei Convocati, in ordine di numerazione di maglia: 2 Riccardi, 3 Vera, 4 Petriccione, 5 Lucioni, 6 Benzar, 7 Haye, 8 Mancosu, 9 Lapadula, 10 Falco, 11 Shakhov, 13 Rossettini, 17 Farias, 19 La Mantia, 20 Dubickas, 21 Gabriel, 22 ...