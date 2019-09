Le vetrine low cost e made in China saranno bandite da Piazza San Marco e

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 26 settembre 2019) La gondola luminosa di plastica o l’abito lowin” sfrattati dallediSano di Rialto. Il consiglio comunale di Venezia ha approvato all’unanimità una delibera che impone nuove regole ferree nel segno della tutela del decoro ai negozi delle aree più centrali della città.Dopo il sì definitivo del provvedimento da parte della Regione, gli esercizi commerciali dovranno cambiar pelle, sia negli arredi che nella merce esposta in vetrina, per adeguarsi al contesto architettonico ed esclusivo che Venezia impone.L’area interessata riguardaSane Piazzetta dei Leoncini, il Ponte di Rialto ma anche tutta la zona che vi gravita attorno, dove oggi regna una sorta di casbah di negozietti specializzati in souvenir di bassoo e dubbia provenienza. In più le nuove aperture in queste ...

