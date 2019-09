“Le ragazze mangiano gli assorbenti sporchi” | la nuova assurda moda tra le giovani è

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 26 settembre 2019) Tik Tok è l’ultima frontiera in fatto di applicazioni social in grado di produrre contenuti virali. Se non ne avete mai sentito parlare, c’è solo una spiegazione: siete vecchi. No, dai, senza offesa: si scherza… L’ultimo video virale di Tik Tok è molto provocatorio. Cosa è successo in Canada dove un’adolescente ha postato un video provocatorio nel quale dice che le donneglisporchi. Si tratta però di una fake news che, però, ha dato il la affinché tra isi affrontasse quello che di solito è considerato un tabù. Ma andiamo con ordine e capiamo bene cosa è successo. Tutto è nato dall’idea di Caroline Majcher che ha deciso di registrare un video apparentemente serissimo. Nel video Caroline racconta quanto sia difficile per un ragazzo accettare che lemangino i propri. E per quale motivo lo farebbero? Per recuperare il sangue perso con il ...

Inter_Women : ??? IN DIRETTA! #InterWomen sfida le Empoli Ladies nella seconda giornata di Serie A: forza ragazze! ???? - EleonoraEvi : Le parole del Ministro dell’Istruzione @lofioramonti mi fanno molto piacere. È un segnale importantissimo, finalmen… - Thelma02559007 : RT @un_uomo_vivo: articolo di un sito marocchino,'arrestato'per aver tentato di baciare una ragazza!Le 3 befane sono quelle che dietro una… -