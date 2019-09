L’annuncio della sindaca Raggi | Bugani nuovo capostaff del Campidoglio

Stadio Fiorentina - L’annuncio di Nardella : “si può fare in 4-5 anni” : “Ho gia’ detto in maniera molto chiara, e lo potro’ dire anche pubblicamente, che noi possiamo tranquillamente fare lo Stadio nell’ambito di quattro anni e mezzo. E’ un tempo record, sono pronto a firmarlo, a sottoscriverlo, con il progetto di mantenere la Mercafir” ovvero l’attuale mercato ortofrutticolo “dov’e’, semplicemente demolendo i capannoni e concentrando le ...

Emma Marrone - il messaggio della cantante dopo L’annuncio dello stop : “Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi”. Così, Emma Marrone ha annunciato su Instagram lo stop a causa di alcuni problemi di salute. La cantante salentina che qualche anno fa lottò contro un tumore ha scritto un lungo post in cui, con forza e coraggio, ha spiegato a tutti i suoi fan di doversi fermare per prendersi ...

“Aspettiamo un bimbo!”. Fiocco azzurro a Uomini e Donne : L’annuncio emozionante della coppia : La nuova stagione del trono over è iniziata con nuovi colpi di scena e che hanno riportato alla luce vecchi rancori in alcuni dei protagonisti. Ospiti in studio nella puntata del 17 settembre, Noel e Stefano, pronti a raccontare come sta procedendo la loro frequentazione al di fuori degli studi televisivi.\\Ricordiamo che Stefano era uscito nella scorsa stagione dal dating show di Maria De Filippi con Pamela, aveva poi rotto la relazione con ...

Stadio Fiorentina - Nardella allo scoperto : L’annuncio fa sognare i tifosi viola : Stadio Fiorentina – “Lo Stadio si deve fare. Firenze merita di avere uno Stadio quasi nuovo: o si ristruttura l’Artemio Franchi o se ne fa uno nuovo”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente e proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, nel corso di un evento a Firenze. “La collaborazione con la Fiorentina e’ veramente al top – ha sottolineato invece il sindaco, Dario Nardella -. Vedo ...

Ucciso il figlio di Osama Bin Laden : L’annuncio della Casa Bianca : Ucciso il figlio di Osama Bin Laden: la Casa Bianca ha ufficializzato con un comunicato. Hamza bin Laden, «membro di alto rango di al-Qaida e figlio di Osama bin Laden, è stato Ucciso in un’operazione anti terrorismo Usa nella regione Afghanistan/Pakistan». «La perdita di Hamza bin Laden non solo priva al Qaida delle abilità di una importante leadership e della simbolica connessione a suo padre, ma mina importanti attività operative del ...

Pd - Renzi verso L’annuncio della scissione : nascerà un nuovo gruppo alla Camera. Con lui anche due ministri e due sottosegretari : I retroscena si sprecano e tutti però usano il futuro indicativo e mai il condizionale. Matteo Renzi domani, martedì, durante la registrazione di Porta a Porta e forse già in mattinata con un’intervista a un quotidiano, annuncerà che lascerà il Partito democratico. Un’accelerazione che hanno provato a fermare in parecchi tra i suoi fedelissimi (o forse già ex): dal sindaco di Firenze Dario Nardella ai sottosegretari Salvatore ...

“Che Dio mi aiuti”. Sossio Aruta - L’annuncio arriva a poche settimane dalla nascita della figlia : Mancano poche settimane alla nuova edizione del Trono Over di Uomini e Donne. Grande assente sarà Sossio Aruta, l’ex cavaliere che durante la sua esperienza nel dating show di successo di Canale 5 ha incontrato Ursula Bennardo e con la quale ha creato una famiglia. Tra poco, infatti, i due diventeranno genitori di Bianca. Sui social l’ex cavaliere ha voluto condividere con i fan la grande gioia di quello che si preannuncia un anno davvero ...

Mihajlovic torna in panchina a 40 giorni dalL’annuncio della leucemia : i commoventi post social delle donne di Sinisa [GALLERY] : Le donne di casa Mihajlovc elogiano il loro guerriero: i post social della moglie di Sinisa e delle figlie Vicky e Virginia Sinisa Mihajlovic ha sorpreso tutti ieri sera a Verona: l’allenatore del Bologna dopo 40 giorni di cure dall’annuncio shock della leucemia che lo ha colpito, ha deciso di raggiungere i suoi giocatori e di guidarli all’esordio stagionale dalla panchina nel match contro il Verona. Sui social in ...

Sinisa Mihajlovic - il ritorno sulla panchina 44 giorni dopo L’annuncio della malattia. Il suo vice racconta il momento in cui ha rivisto la squadra : “Pochi minuti prima che iniziasse la riunione tecnica è entrato in albergo. Una grande emozione“. Nella conferenza stampa del post-partita di Hellas Verona-Bologna, terminata 1-1, il vice-allenatore dei rossoblu Emilio Di Leo racconta lo stupore di staff e squadra per il ritorno di Sinisa Mihajlovic, 44 giorni dopo aver annunciato al mondo del calcio di avere la leucemia. Il tecnico serbo si è presentato a sorpresa in panchina al ...

Fiorentina - tutti pazzi di Ribery : L’annuncio di Barone ed il saluto di Nardella : “Questo e’ davvero un gran bel giorno, siamo tutti felici per l’arrivo di Ribery”. Sono le dichiarazioni di Joe Barone, l’uomo di riferimento di Rocco Commisso, grande entusiasmo per l’arrivo a Firenze del campione ex Bayern Monaco. “Domani sera lo presenteremo a tutta la citta’ – ha annunciato Barone – apriremo lo stadio Franchi perche’ tutti possano salutare Ribery, ci ...

Ashley Graham è incinta - L’annuncio (con ecografia) della modella curvy più famosa al mondo : L'americana, la più celebre delle modelle "taglie forti", ha annunciato di essere incinta per la prima volta. Lo ha fatto insieme al marito Justin Ervin, proprio nel nono anniversario del loro matrimonio. La coppia ha mostrato anche l'ecografia del bebè in arrivo: "La nostra vita sarà ancora più bella".Continua a leggere

“Il 10 agosto un asteroide grande come un grattacielo passerà vicino alla Terra” : L’annuncio della Nasa : La Nasa ha annunciato che il 10 agosto un asteroide grande come l’Empire State Building di New York passerà vicino alla Terra. Lo riferisce la Cnn. Da quanto spiegato dalla Nasa l’asteroide 2006 QQ23 ha un diametro di 570 metri secondo le stime degli esperti e passerà a cinque milioni di chilometri dal nostro Pianeta. L’asteroide fortunatamente non dovrebbe creare alcun problema alla Terra, vista la distanza a cui transiterà, ...