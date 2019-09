Lamberts Verdi europei | M5s è un' azienda nelle mani di una persona | non un

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 26 settembre 2019) “Non è un partito ma un’di una sola” e ciò “non è in linea con i criteri democratici”. È la preoccupazione del co-presidente dei, l’eurodeputato Philippe.Interrogato sulle aspettative per il confronto del 26 settembre con i pentastellati, che puntano a entrare nel loro gruppo al parlamento europeo, dice: “Incontreremo i cinque stelle e ascolteremo quello che hanno da dire. Le nostre preoccupazioni sul M5s sono note. Nonostante votino come noi su moltissimi temi, abbiamo a che fare con un’organizzazione che non è un partito, ma un’di una sola”.

