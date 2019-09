L' allarme del geologo | Il ghiacciaio Plan Planpincieux scivola decine di centimetri

allarme dell'Aifa : sui social liste false di farmaci con ranitidina ritirati dal mercato : L'Allarme dell'Agenzia del farmaco dopo il ritiro di alcuni lotti di medicinali per disturbi gastrointestinali: gli esperti raccomandano di consultare solo le informazioni pubblicate sul loro sito

Clima - Conte all’Onu : “Avviata nuova stagione di riforme. L’allarme sul ghiacciaio del Monte Bianco deve scuoterci tutti” : Al suo secondo anno al Palazzo di Vetro, Giuseppe Conte parla dal palco della 74esima Assemblea generale delle Nazioni Unite per presentare ai leader mondiali il progetto per la lotta ai cambiamenti Climatici al centro dell’azione del suo governo. “L’Italia ha avviato una nuova stagione di riforme per un futuro sostenibile, un progetto che mette al centro soluzioni che migliorano la qualità della vita dei cittadini e rispondono ...

allarme su Monte Bianco : una parte del ghiacciaio potrebbe crollare : Una parte del ghiacciaio Planpincieux, sulle Grandes Jorasses, lungo il versante italiano del massiccio del Monte Bianco, potrebbe crollare. È Allarme in Val d'Aosta e il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, ha disposto la chiusura della strada che porta alla Val Ferret, località nella quale si trova il ghiacciaio, e della strada per Rochefort, facendo evacuare alcune abitazioni.\\ "A seguito delle segnalazioni pervenute dalle Strutture ...

Mario Draghi lancia l'allarme sul rallentamento della crescita economica nell'Eurozona : Sebbene fosse stato da tempo anticipato, il progressivo e inarrestabile rallentamento della crescita economica nell'Eurozona ha allertato ulteriormente il presidente uscente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Nel corso della sua ultima audizione davanti al Parlamento europeo, Draghi ha affermato che "Il Pil è ora previsto a 1,1% nel 2019, meno 0,6 punti dalle proiezioni di dicembre 2018, a 1,2% nel 2020, meno 0,5 punti da dicembre". ...

“Manca da 3 mesi”. Mirko Matteucci - il tassista di Propaganda Live - sparito nel nulla : l’allarme del pubblico : È sparito nel nulla. Da 3 mesi, dalla scorso giugno per la precisione, di Mirko Matteucci si sono perse le tracce. Non un parola sui social, dove era sempre attivissimo, non una foto. E sono stanti i fan di Zoro, di cui è spalla dai tempi di Gazebo, che si chiedono dove sia finito. “Missouri 4”, così viene chiamato da Zoro sembra introvabile. I fan del programma si chiedono se si tratti di una gag organizzata ad arte dal team di Propaganda Live ...

Lavoro - allarme delle imprese : «Non troviamo 139mila persone da assumere per il made in Italy» : Lavoro, le imprese lanciano l'allarme: la formazione è la prima emergenza nazionale, tanto che stimano di non riuscire ad assumere 139mila lavoratori specializzati nei prossimi tre anni....

I campanelli d’allarme della prostata : pochi uomini sono in grado di riconoscerli : Nonostante il 40% dei 60enni soffra di ipertrofia prostatica, solo un uomo over 50 su 4 è in grado di identificare correttamente la funzione principale della prostata: il dato emerge da un sondaggio commissionato dall’Associazione europea di urologia (Eau), che ha valutato la conoscenza della prostata in 3.010 uomini sopra i 50 anni tra Regno Unito, Germania e Francia. Lo studio ha messo in luce idee sbagliate sulla salute della prostata e ...

E’ allarme su un farmaco per il controllo della nausea : è pericoloso in gravidanza - può causare malformazioni orofacciali : L’azienda Novartis Farma S.p.A., in accordo con l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e l’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), hanno pubblicato un avviso in merito al farmaco Ondansetron e ai suoi effetti sulla gravidanza. Informazioni relative al problema di sicurezza Ondansetron è un antagonista della serotonina (5HT3) ed è stato approvato per la prima volta nell’Unione Europea nel 1990. Nell’adulto ondansetron è indicato per il controllo ...

allarme dell’industria europea dell’auto : ?«Conseguenze catastrofiche da una hard Brexit» : 23 associazioni imprenditoriali nel delicato settore dell'automobile hanno deciso di lanciare un appello comune contro l'ipotesi di una uscita disordinata del Regno Unito dall'Unione europea

I gruppi parlamentari di Renzi e l'allarme dell'Ocse sulla crescita : I neo gruppi parlamentari Renziani, nuovi ma con una parola antica. E se dovesse riorganizzarsi proprio il Pd? Con casi locali appassionanti. Ricomposizioni e composizioni. Visti da fuori, con garbo. Non solo Macron, quando si è europeisti lo si è fino in fondo, e si fanno i con

USA - scienziati lanciano l’allarme : l’acqua del rubinetto contaminata legata a 100mila casi di cancro : Gli scienziati dell’Environmental Working Group hanno lanciato l’allarme: dopo avere condotto una ricerca, pubblicata su “Heylion“, hanno concluso che l’acqua di rubinetto contaminata è responsabile di circa 100mila casi di cancro negli Stati Uniti. Per arrivare a questa conclusione i ricercatori hanno analizzato la qualità dell’acqua di oltre 48mila sistemi idrici. Gran parte del rischio deriva ...

Terremoto di Ischia - l’allarme dell’INGV : “Quello del 2017 era solo un campanello d’allarme - urge mettere in sicurezza” : Il Terremoto di Ischia del 21 agosto 2017, che ha prodotto ingenti danni e distruzione tra Casamicciola e Lacco Ameno, e causato due vittime, deve essere visto come un campanello d’allarme. La storia passata dell’Isola, infatti, mostra che spesso i terremoti più forti avvengono a ‘sciami’, nella stessa zona, distanziati temporalmente l’uno dall’altro di alcuni anni, e con una durata totale di alcuni decenni. E’ quindi urgente la messa in ...

allarme sicurezza per i dispositivi dell’Internet degli Oggetti (IoT) : servono password sicure : I dispositivi legati all’Internet degli Oggetti stanno popolando le abitazioni di milioni di utenti, pochi si chiedono se questi dispositivi siano davvero sicuri. L’argomento non è nuovo, ma visto che è ampiamente sottovalutato, F-Secure lancia l’Allarme con una ricerca dal titolo esplicativo “Attack Landscape H1 2019: IoT, SMB traffic abound” nella quale tira le somme degli attacchi di sicurezza ai danno dei ...

Incendio Avellino - primi dati dell’analisi aria : nessun allarme : nessun superamento dei valori limite di legge per varie sostanze inquinanti nell’aria: è quanto comunica l’Arpac, agenzia regionale per l’ambiente, dopo le rilevazioni eseguite ad Avellino in seguito all’Incendio di ieri in una fabbrica di materiale plastico. I dati sono relativi a idrogeno solforato, ossidi di azoto, monossido di carbonio, ozono, toluene, mentre per le concentrazioni di diossina gli esami richiedono più ...