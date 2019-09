La Tesla della polizia si scarica e il ricercato fugge

Fonte : wired

(Di giovedì 26 settembre 2019) Foto: Dipertimento didi Fremont Era dai tempi del telefilm Le strade di San Francisco che avevamo una certezza: alla fine di un inseguimento laacciuffa sempre il ladro. Ma anche le vecchie certezze si sgretolano. Così è successo che un’auto elettricaBay Area di San Francisco, sia rimasta a secco proprio durante un’inseguimento, lo scorso venerdì, lasciando che ilriuscisse a fuggire dopo 10 minuti di zig zag. In seguito si è scoperto che l’auto, unaModel S 85 del 2014, non era completamente carica e ha esaurito l’energia nel momento meno opportuno. Come ha spiegato alla CNN il portavoce del dipartimento didi Fremont, Geneva Bosques: “Succede di tanto in tanto, soprattutto se un agente ritorna alla stazione per prendere un rapporto e poi non torna per strada”. Secondo il rapporto, l’agente stava inseguendo un veicolo di un ...

