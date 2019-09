La Tesla della polizia si scarica durante l’inseguimento | il malvivente riesce a fuggire

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) Una pattugliaera impegnata in un inseguimento quando all’improvviso si è accorta che la batteriasulla quale stavano viaggiando era praticamentee, così, ilin fuga ha avuto la meglio. È quanto successo negli Stati Uniti, a Freemont, nella Bay area: alle forze di sicurezza sono state date in prova alcune auto completamente elettriche, delleappunto, come integrazione ai veicoli già in dotazione. Secondo quanto riporta Cnn, non è chiaro esattamente perché quellaModel S 85 del 2014 non fosse completamente carica e abbia quindi perso rapidamente energia in un momento così inopportuno. Un agente era infatti in giro a bordo dell’auto quando ha individuato la vettura di un ricercato per un crimine avvenuto a Santa Clara e, una volta avuta la confermatarga del sospettato dalla centrale, si è gettato ...

