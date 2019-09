La storica sentenza della Corte Costituzionale sull' aiuto al suicidio 

Fonte : agi

(Di giovedì 26 settembre 2019) Una decisione '': la, dopo ore ed ore di camera di consiglio, ha sancito che l'al suicidio - contemplato dall'articolo 580 del codice penale che prevede pene tra i 5 e i 12 anni di carcere - può non essere punibile a "determinate condizioni", quali quelle in cui si trovava Fabiano Antoniani, noto come Dj Fabo, che, irreversibilmente cieco e tetraplegico dopo un incidente stradale, aveva deciso di andare a morire in Svizzera, come poi è accaduto il 27 febbraio 2017, in una clinica nei pressi di Zurigo dove l'esponente radicale Marco Cappato aveva acconsentito ad accompagnarlo. La- che depositerà la suanelle prossime settimane - con la sua decisione, presa in attesa di un "indispensabile intervento del legislatore", ha ritenuto "non punibile" chi "agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente ...

repubblica : Eutanasia, caso dj Fabo, storica sentenza della Corte Costituzionale: aiuto al suicidio non sempre punibile [news a… - Adnkronos : Beppino #Englaro: 'Sentenza storica' - 23gen : #Eutanasia, #djFabo, storica sentenza della #CorteCostituzionale: aiuto al #suicidio non sempre punibile. Tema del… -