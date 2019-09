La storia di Overland e del fan dislessico che ha aperto gli occhi agli sviluppatori

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 26 settembre 2019) "Voglio giocare al vostro titolo, questo è esattamente il mio genere ma non posso giocarci. Non riesco a leggere nulla sullo schermo a causa della mia dislessia. Le parole sono semplicemente frustranti".Immaginate di essere cofondatrice e CEO del team indie di Finji e di ascoltare queste parole di un fan durante la dimostrazione di una demo al PAX East del vostro ultimo progetto,. Come reagireste di fronte alla confessione di un solo giocatore e di fronte al suo problema potenzialmente insormontabile? Rebecca Saltsman aveva le idee chiare al riguardo."Ero affascinata da questo caso e mi ha spinto a voler rendereaccessibile. Quindi ho iniziato a fare parecchie domande. Conosco gli aspetti scientifici che circondano la dislessia ma a quel punto non conoscevo le opzioni di accessibilità al riguardo. Sono tornata a casa e ho chiesto ad Adam (Saltsman, director di...

Eurogamer_it : #Overland è protagonista di una splendida storia di accessibilità -