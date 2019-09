La senatrice Silvia Vono passa dal M5S a Italia Viva di Renzi

Fonte : blogo

(Di giovedì 26 settembre 2019) Nuovo “acquisto” (termine mutuato dal gergo calcistico) per: laGelsominalascia il Movimento 5 Stelle per aderire al nuovo partito di Matteo. A rendere nota la decisione è la stessa parlamentare ex pentatallata con un comunicato ufficiale: "Ho preso una decisione importante, difficile e sofferta ma improcrastinabile che però mi dà finalmente la possibilità di ragionare in termini democratici". Insomma, a spingere laal cambio di casacca sarebbe stata la mancanza di “democrazia” all’interno del movimento tramite il quale è stata eletta a marzo 2018."Mi sono messa più volte in discussione in questi mesi di legislatura", ha aggiunto la. La decisione pare ancora più sorprendente perché la stessa era stata tra le più ferventi sostenitrici dell’accordo con il PD per la formazione del governo Conte bis. "Ho messo in discussione tanti ...

