La proposta di Di Maio sul vincolo di mandato non sfonda nemmeno tra i 5Stelle

Rousseau - base del M5s approva il “patto civico” per le elezioni regionali in Umbria : la proposta Di Maio passa con il 60 - 9% : Via libera dalla base del Movimento 5 stelle al “patto civico” per le elezioni regionali in Umbria, proposto da Luigi Di Maio. Il 60,9% dei votanti sulla piattaforma Rousseau hanno votato a favore della proposta del capo politico dei 5 stelle. I votanti sono stati 35.036: i sì sono stati 21.320, i no 13.716, pari al 39,1%. La votazione era aperta a tutti gli iscritti M5S sul territorio nazionale. La regolarità della votazione, spiega ...

Di Maio : la proposta di governo sarà votata su Rousseau : "Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella domani completerà il secondo giro delle consultazioni e ascolterà le valutazioni parlamentari

Di Maio si oppone a Fico premier - lui declina la proposta : “Roberto Fico ricopre l’incarico di Presidente della Camera dei Deputati e intende responsabilmente dare continuità al suo ruolo”. E’ la

Zingaretti : «Nessun veto su Di Maio. Renzi? È passata la mia proposta» : Vuole tenersi leggero. Forse per sfuggire alle trame di Renzi o a quelle dei grillini. E così Nicola Zingaretti, dopo aver incassato l?unanimità in direzione sui suoi 5 punti, si...

Luigi Di Maio - la proposta alla Lega : governo giallo-verde con Matteo Salvini fuori dalla squadra : Tutto è possibile oggi 20 agosto: "Può saltare tutto, può saltare la trattativa tra Movimento 5 stelle e Pd, Giuseppe Conte può ritrovarsi a guidare ancora un governo giallo-verde. Può succedere che Luigi Di Maio riesca a convincere Matteo Salvini ad accettare una resa umiliante proponendogli un nuo

Matteo Salvini esce dal Senato e gela Di Maio : "Non siamo al mercato del pesce". M5s - proposta indecente : "Abbiamo accettato la sfida del taglio dei parlamentari. Adesso vediamo cosa farà Di Maio". Matteo Salvini, uscendo da Palazzo Madama dopo il voto sulla calendarizzazione della sfiducia a Giuseppe Conte (che resterà il 20 agosto e non il 14, come chiesto dal centrodestra), ha commentato così la moss

Dopo grande attesa - arriva la risposta di Luigi di Maio alla proposta di Matteo Renzi : “Tutti mi chiedono: ‘E ora che succede?’. Sento parlare di aperture, appelli e altri termini in politichese. Non ci sono giochi di palazzo che ci interessino”. Lo scrive Luigi Di Maio su Facebook. “No a giochetti – ribadisce quindi – ma per il M5S ci sono “tre punti fondamentali”: subito il via libera al taglio di 345 parlamentari; solo Dopo votare in aula la mozione di sfiducia al premier ...