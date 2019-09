La prima clip di “Non succede… ma se succede” con Charlize Theron al cinema dal 10 ottobre

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2019) La commedia romantica NONMA SE SUCCEDE, in uscita nelle sale il 10, vede protagonista il premio Oscarnei panni di Charlotte Field, una donna intelligente, sofisticata e realizzata. Charlotte è infatti un autorevole Segretario di Stato con un talento per …come dire, quasi tutto! Fred Flarsky, interpretato da Seth Rogen, è un bravo giornalista dallo spirito libero con una spiccata propensione a cacciarsi nei guai. Non hanno niente in comune, a parte il fatto che lei è stata la sua babysitter e la suacotta. Quando Fred inaspettatamente riallaccia i rapporti con Charlotte, la conquista con la sua autoironia e con i ricordi dell’idealismo che caratterizzava Charlotte da ragazza. Charlotte sta preparando la sua corsa alla presidenza e in modo impulsivo decide di assumere Fred per scrivere i suoi discorsi elettorali, con grande disappunto dei suoi ...

