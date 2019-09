La presentazione dei progetti per il nuovo stadio di Milano in diretta streaming

Anche Andy dei Bluvertigo in giuria ad Area Sanremo : tutte le novità dalla presentazione ufficiale : Area Sanremo porterà 2 giovani al Festival del 2020, dopo numerose fasi selettive. La prima fase è quella che si svolgerà a Sanremo in due tornate dal 18 al 20 e dal 25 al 27 ottobre. La seconda fase si svolgerà invece dall'8 al 10 novembre ed emergeranno da lì gli 8 vincitori. Due di questi andranno ad unirsi ai 6 di Sanremo Giovani per comporre gli 8 ufficialmente in gara al Festival di Sanremo 2020 nella categoria delle Nuove Proposte. ...

Milano - giovedì la presentazione dei progetti selezionati per il nuovo San Siro. La proposta di Populous : Il 26 settembre Milan e Inter presenteranno i progetti selezionati per il nuovo stadio, insieme ai piani per un grande progetto di riqualificazione urbana della circostante area di San Siro. Lo comunicano i due club in una nota. L’evento è in programma alle 11 presso il Politecnico Bovisa. Nel video il rendering del progetto del nuovo stadio proposta da Populous L'articolo Milano, giovedì la presentazione dei progetti selezionati per il nuovo ...

Nuovo San Siro - c’è la data di presentazione dei progetti : Nuovo San Siro data presentazione progetti – Milan e Inter si preparano a presentare i progetti per la realizzazione di un Nuovo stadio, da costruire – nelle intenzioni dei due club milanesi – nell’area adiacente a quella in cui sorge attualmente lo storico “Giuseppe Meazza”. In gara sono rimasti due progetti, che puntano su due strutture […] L'articolo Nuovo San Siro, c’è la data di presentazione dei progetti è stato ...

Seconda edizione della Notte dei Ricercatori “SuperScienceMe” 2019 : conferenza stampa di presentazione all’Università della Calabria : Sarà presentato martedì 24 settembre, alle ore 11.00, nella Sala stampa dell’Università della Calabria, il grande evento scientifico “SuperScienceMe” 2019, la Seconda edizione della Notte dei Ricercatori che l’Università della Calabria (capofila del progetto finanziato dalla Commissione Europea) lancia, dopo le edizioni che ha organizzato a partire dal 2014, con Università Mediterranea di Reggio Calabria, Università Magna Græcia di Catanzaro, ...

Slitta la presentazione dei progetti del nuovo San Siro : nuovo San Siro data presentazione – Non sarà il 24 settembre il giorno della presentazione ufficiale dei progetti dello stadio che verrà. L’evento dovrebbe Slittare a venerdì prossimo, 27 settembre. Lo scrive “Il Corriere della Sera”, spiegando che in settimana inizieranno anche gli incontri nelle commissioni consiliari che dovranno poi servire per arrivare alla definizione […] L'articolo Slitta la presentazione dei progetti del ...

A Night At The Opera dei Queen sarà una rappresentazione kabuki giapponese - la band approva : Lo storico album A Night At The Opera dei Queen diventerà una rappresentazione teatrale kabuki e debutterà in Giappone a partire da ottobre. Il kabuki è un genere tipicamente giapponese, nato nel XVII secolo e dalle caratteristiche eterogenee rispetto alle correnti occidentali: le vicende vengono narrate attraverso l'emotività dei personaggi e molto spesso la scrittura è affidata a più mani, con scene che non si concentrano sulla ...

Imminente la presentazione dei Huawei Mate 30 e 30 Pro oggi 19 settembre : orario e video diretta streaming : oggi 19 settembre è il grande giorno della presentazione dei Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro. Qual è l'orario di presentazione della nuova serie del produttore cinese e in che modo si potrà seguire la diretta streaming dell'evento? Per la presentazione dei Huawei Mate 30 e 30 Pro, il brand asiatico ha scelto l'Europa pure se, secondo alcune indiscrezioni, i modelli della serie potrebbero non essere da subito commercializzati nel vecchio ...

Rugby - Mondiali 2019 : presentazione dei quattro gironi. Le favorite e i duelli per il passaggio del turno : Si scaldano i motori e tra meno di 48 ore il fischio d’inizio di Giappone-Russia darà il via alla Rugby World Cup 2019. Da venerdì fino al 2 novembre le 20 nazionali qualificate ai Mondiali di Rugby si sfideranno per conquistare il titolo iridato. Le squadre sono state divise in quattro gironi, con le prime due che si qualificheranno per i quarti di finale, quando si inizierà a fare sul serio. Ma quali sono le favorite e quali sono le ...

Data di presentazione dei OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro : video teaser introduttivo : Vi avevamo dato uno speciale assaggio di quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche dei OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro, che differiranno tra loro giusto per qualche dettaglio, senza presentare stacchi netti, così come invece era successo con i dispositivi di attuale generazione. Come ribadito dal portale 'compareraja.in', si tratta di terminali praticamente identici, fatta eccezione dello schermo, del taglio più piccolo di storage, della ...

La presentazione dei nuovi iPhone in diretta : da novembre via ad Apple tv+ - l'anti-Netflix : I rumors, come da tradizione, si sono rincorsi per mesi. Ed Apple giunge oggi all'evento di lancio dei suoi nuovi iPhone, che anche stavolta arriva dopo che alla grande fiera di Ifa a Berlino...

Uomini e Donne - anticipazioni Trono Classico 29 agosto 2019 : la presentazione dei 4 nuovi tronisti : Oggi, giovedì 29 agosto 2019, si è tenuta la registrazione delle prime puntate del Trono Classico di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda a settembre su Canale 5.Ovviamente, durante la prima registrazione del Trono Classico, sono stati presentati i tronisti che caratterizzeranno questa prima parte di stagione di Uomini e Donne. I 4 nuovi tronisti sono Giulio Raselli, Alessandro Zarino, Giulia ...

Ecco il giorno dei Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro : presentazione anticipata : Non ha dubbi il portale russo 'hi-tech.mail.ru': i Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro saranno presentati il prosimo 19 settembre nel Vecchio Continente, a margine di un evento dedicato. La coppia monterà a bordo il processore Kirin 990, di recentissima fattura. Il sito di informazione è parso molto convinto della data, in quanto direttamente fornita da un dipendente del colosso cinese, d'accordo con alcune altre indiscrezioni dei giorni ...