Fonte : romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2019) Inaugura giovedì 3, la personale interamente dedicata alla città dideldi. La, realizzata in collaborazione con la Takeawaygallery presso Le Tartarughe Eat & Drink, e visibile fino al 15 novembre, è un lungo percorso creato cucendo insieme venti storie, venti immagini inedite e in bianco e nero catturate dalla sua inseparabile Leica. Distanziandosi dalla confusione e dai luoghi di maggior afflusso turistico,si inoltra in quella ricca scenografia fatta di quotidiano e persone, fusi con il patrimonio artistico e uniti da una luce magica. Facendo ricorso a uno “scatto di pancia”, in stile vintage, e passando inosservato, con un approccio documentarista, coglie tutta l’autenticità di un istante. Il suo occhio cattura un’altra, più umana, rifugio per alcuni, oasi di tranquillità per altri. Così gli spazi e le ...

romadailynews : La mostra Palcoscenico del fotografo di scena Paolo Cencioni dal 3 ottobre a Roma: Inaugura… - LuigiaFio : RT @la_dante: Con la mostra “Luciano Salce. L’ironia è una cosa seria” la Dante inaugura a Palazzo Firenze il programma delle attività per… - SilLeivaPuccia : RT @la_dante: Con la mostra “Luciano Salce. L’ironia è una cosa seria” la Dante inaugura a Palazzo Firenze il programma delle attività per… -