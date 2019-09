La cucina italiana diventa un brand gobale

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 26 settembre 2019) Laè il mensile dipiù autorevole del nostro Paese e quest’anno compie 90 anni. Oggi come ieri, La, il primo e unico giornale italiano di enogastronomia con lain redazione, declina in chiave contemporanea lo storico impegno a promuovere, nelle abitudini alimentari, «il bello e il buono». Ilin continua evoluzione, con una total audience di oltre 7 milioni, una scuola di altissimo prestigio e una serie di partnership eextension, si appresta ad affrontare il mercato statunitense in grande stile. IlLaritorna negli Stati Uniti come content provider unico nel suo genere. Da questa settimana è online il primo sito de Larivolto al mercato americano. Sette canali interamente dedicati al mondo enogastronomico: dai trend inagli eventi sul territorio, dai viaggi alla scoperta dei sapori ...

Cucina_Italiana : Stamattina, mentre sorseggiate il primo caffè della giornata, leggete qui e scoprite tutti i modi per riutilizzare… - Cucina_Italiana : In alcuni casi è meglio utilizzare il burro chiarificato al posto di quello classico. Se non ce l'avete in frigo, p… - Cucina_Italiana : Credevate che fosse una torta facile? Per farla davvero buona dovete seguire alcune regole ?? -