Kylie Jenner ha rivelato di essere malata e per questo salterà un importantissimo

Barbie per i suoi 60 anni cambia aspetto : assomiglia a Kylie Jenner : Il concetto di bellezza è volubile, come il tempo che passa. Se negli anni ’60 era considerata bella una donna formosa ma con il vitino da “vespa”, ora è tutto decisamente diverso. Ancora una volta Barbie, la bambola più famosa del mondo, ha colto la sfida e ha cambiato aspetto per essere al passo con i tempi. Viso truccato, sopracciglia perfette ad ala di gabbiano, labbra rimpolpate effetto filler, naso minuscolo e all’insù, zigomi alti. Questo ...

Kylie Jenner regala 200 mila dollari ad una studentessa in difficoltà : Durante la scorsa puntata di “Ellen Degeneres show" è andato in onda un “miracolo”. Ospiti della trasmissione erano la miliardaria Kylie Jenner, la sorellina minore delle Kardashian, e sua mamma Kris. Dopo aver parlato della sua vita, Ellen ha raccontato alle due una storia molto triste di una mamma single e di sua figlia che ha lasciato gli studi universitari per aiutarla. Ashley Almonte, questo è il nome della ragazza di New York, e sua madre ...

146 milioni di follower saranno rimasti a bocca aperta, nel vedere l'ultima foto pubblicata da Kylie Jenner, indiscussa regina dei social.La 22enne ha infatti pubblicato uno scatto senza veli, realizzato per l'occasione per il prossimo numero di Playboy, abbracciata al fidanzato Travis Scott.

Kylie Jenner e Travis Scott, il primo red carpet di StormiKylie Jenner e Travis Scott, il primo red carpet di StormiKylie Jenner e Travis Scott, il primo red carpet di StormiKylie Jenner e Travis Scott, il primo red carpet di StormiKylie Jenner e Travis Scott, il primo red carpet di StormiKylie Jenner e Travis Scott, il primo red carpet di StormiIl primo red carpet non si scorda mai. Papà Travis Scott, 27, e mamma Kylie Jenner, 22, hanno portato

Kylie Jenner ha condiviso delle immagini inedite della nascita di Stormi : Tratte dal documentario su Travis Scott

Kim Kardashian posa insieme a Kylie Jenner - ma qualcosa non va : «Hai esagerato con Photoshop» : Kim Kardashian posa insieme alla sorella Kylie Jenner per un servizio fotografico e pubblica, come di consueto, uno degli scatti sui propri account social. Niente di fuori dal comune, se non fosse che i fan hanno presto notato un dettaglio che rivela un errore piuttosto grossolano. La maggior parte degli utenti su Instagram ha capito facilmente che la foto è stata ritoccata in digitale. Molti, infatti, hanno notato un clamoroso errore grazie ad ...

Da Beckham a Kylie Jenner - i vip scelgono le vacanze in Italia : Le vacanze vip sono in Italia. Il Belpaese è stato scelto da molti personaggi dello showbiz stranieri che proprio tra Puglia, Sardegna e Costiera Amalfitana hanno deciso di trascorrere le ferie tra relax, mare e buon cibo. Ne sanno qualcosa i Beckham nel resort di lusso in Puglia, la più piccola delle Kardashian che ha festeggiato il compleanno in Costiera e Heidi Klum che dopo le nozze sta trascorrendo al luna di miele a Capri. Ma non ...

Kylie Jenner compleanno in Italia : il prezioso regalo di Travis Scott FOTO : Cosa ha regalato Travis Scott a Kylie Jenner per il suo compleanno in Italia Ormai non è una novità: Kylie Jenner ha scelto l’Italia per festeggiare il suo 22esimo compleanno. L’influencer ha brindato su un lussuoso yacht al largo della Costiera Amalfitana insieme al fidanzato Travis Scott, alla figlia Stormi e ad alcuni componenti della […] L'articolo Kylie Jenner compleanno in Italia: il prezioso regalo di Travis Scott FOTO ...

Stormi che canta "tanti auguri" a Kylie Jenner ti farà sciogliere : E Travis Scott le ha regalato un'incredibile collana

Kylie Jenner è arrivata in Italia con un abito da sposa in valigia : Ma ci vorrebbe solo trollare tutti