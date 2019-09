Juventus-SPAL | streaming e tv | dove vedere la 6a giornata di Serie A

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 26 settembre 2019)e tv, 6aIl primo big match dellanon si fa attendere.arriva subito, alla quintadi campionato, di sabato pomeriggio 28 settembre alle 15.oo. Inter Lazio ine in tv: eccovederla La partita sarà visibile su Sky, essendo un turno infrasettimanale gli orari non sono fissi come nel weekend. Di Conseguenza ecco le assegnazioni. Ovviamente è possibile poter guardare la diretta anche su siti, ritenuti però illegali come Rojadirecta. Ma non solo, ci sono anche molte alternative: da TvTap per Android He’s goal, StopStream, Cricsports, Live3s e Sports Livesolo per citarne alcuni. Ti stai chiedendole partite di calcio in Diretta? Di seguito abbiamo recensito i migliori siti per guardare le partite di calcio gratis ...

juventusfc : Un sabato pomeriggio con la Signora ?? Oggi e domani, vendite riservate #JuventusMember per #JuveSPAL!… - juventusfc : #JuveSPAL, inizia la vendita libera! Passiamo un sabato pomeriggio insieme? ?? - Fprime86 : RT @BNnewsEU: #Spal, #Colombarini: 'La squadra non ci mette cattiveria, ma con la #Juventus non partiamo battuti' #SerieATIM #JuveSpal #Fo… -