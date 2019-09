Juventus | senti Higuain | “ritorno al River Plate? Non chiudo la porta | ma ho due anni di

Fonte : sportfair

(Di giovedì 26 settembre 2019) Gonzaloapre laad un possibile ritorno al: il centravanti argentino ringrazia i tifosi sudamericani per l’affetto mostrato, ma pensa al presente in bianconero Se la Nazionale è un capitolo ormai chiuso della sua carriera, nonostate i “momenti intesi, belli e brutti” vissuti con la maglia Albiceleste, Gonzaloha aperto ad un possibile ritorno nel campionato argentino. Intervistato da Fox Sport ‘El Pipita’ ha parlato di un ritorno al: “nonlae poi i tifosi delsono sempre stati splendidi nei miei confronti, ma ho duedi contratto con la Juve, poi si vedrà: in questo momento penso a godermi l’esperienza in bianconero e penso a rispettare la durata del contratto. Ad andare via non ci penso“. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME ...

maradonahiguain : @LucaMarelli72 Senti ho due domanda da porti, deligt era da rosso? E rabiot non era almeno da giallo? Della punizio… - FantaGoAl3 : Come ti senti quando consigli ai tuoi amici di non mettere Donnarumma al fantacalcio perché tanto è contro la Juven… - Mediagol : #Juventus, senti Roberto Carlos: 'CR7? Strano vederlo con la maglia bianconera, per me è il numero uno'… -