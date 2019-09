Juventus | Sarri cambia modulo | si passa al 4-3-1-2 | rivoluzione Dybala-Ramsey

Modulo Juventus - colpo di scena Sarri : ora cambia tutto - riecco Dybala - c’è Ramsey! : Modulo Juventus- La sfida contro il Brescia ha evidenziato un cambio di Modulo totale e radicale da parte di Maurizio Sarri. Passaggio al 4-3-1-2 con Ramsey alle spalle delle due punte. Una mossa a sorpresa dettata dalla mancanza di Douglas Costa. Il tecnico bianconero ha confermato: “Lavoreremo su entrambi i moduli”. Lo stesso Sarri ha spiegato che la scelta del 4-3-3 è andata di pari passo con l’esplosione totale di Douglas ...

Juventus – Barzagli torna in bianconero : l’ex difensore nello staff di Sarri : Andrea Barzagli nello staff di Maurizio Sarri: l’ex difensore torne alla Juventus A pochi mesi dall’addio ai Andrea Barzagli al calcio giocato e alla Juventus, ecco arrivare una notizia che farà sicuramente piacere ai tifosi bianconeri. E’ stata proprio la società torinese, oggi, ad annunciare la novità: Barzagli farà parte dello staff di Sarri. “Sono passati pochi mesi: il 19 maggio scorso, prima di alzare al cielo ...

Juventus - gli intoccabili di Sarri : su tutti Bonucci - Alex Sandro e CR7 (RUMORS) : In queste prime giornate di Serie A è stata evidente la volontà di Sarri di puntare sempre sui soliti giocatori, almeno fino alla partita contro l'Atletico Madrid: sia nel match contro l'Hellas Verona che in quello con il Brescia il tecnico toscano ha deciso di cambiare in maniera più massiccia i titolari, iniziando a coinvolgere anche quei giocatori arrivati in estate e sui quali la dirigenza bianconera ha puntato molto. Ad esempio contro ...

Serie A. Quanti regali alla Juventus. Sarri poco belgioco - tanto fattore C : Dopo le prime cinque partite di Serie A sarà necessario modificare il celebre proverbio latino. “Iuvat fortuna audaces” sentenziavano i Classici, Da oggi in poi bisognerà eclamare “Iuvat fortuna Juventus”. Il fattore C ha avuto un peso determinante in 3 dei quattro successi finora ottenuti dalla Juventus.La sequenza fortunata della Juventus è davvero impressionante. Il miglior marcatore della formazione bianconera è Mr. Autogol che insegue il ...

Probabili formazioni Juventus-Spal - Sarri potrebbe optare per il 4-3-1-2 - Pjanic in regia : Ci sono alcuni dubbi da sciogliere riguardo le Probabili formazioni di Juventus-Spal, in programma sabato 28 settembre alle 15. Maurizio Sarri nell'ultimo match vinto a Brescia ha cambiato pelle alla sua squadra, scegliendo per l'occasione il 4-3-1-2 come modulo. Una valida opzione, considerati i giocatori che ha in rosa, soprattutto i centrocampisti con spiccate qualità offensive. Il problema per l'allenatore è la coperta corta in difesa sugli ...

Brescia-Juventus - Sarri : “Bene nel palleggio - ma la difesa deve migliorare” : “Siamo migliorati molto nel palleggio, controllando meglio la partita. Dobbiamo perfezionare meglio la fase difensiva, ma ho visto dei passi in avanti anche nelle occasioni create. In una partita dove sei andato sotto dopo 4 minuti in un ambiente con tanto entusiasmo non era semplice”. Così Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, commenta la vittoria contro il Brescia. Sul cambio di modulo, Sarri ha detto: “Dobbiamo ...

Juventus - sprazzi di Sarrismo ma vittoria ‘Allegriana’ : il Brescia esce a testa alta nella notte di Balotelli : La Juventus supera 1-2 in rimonta il Brescia: bianconeri che rimediano ad un inizio complicato grazie alla qualità dei singoli, ma il gioco di Sarri si vede solo ad intermittenza Dopo il soporifero pareggio fra Verona e Udinese, la 5ª giornata di Serie A prosegue con la sfida fra Brescia e Juventus, due formazioni che, per ragioni diverse, hanno attirato molto interesse in questo inizio di stagione. gianluca checchi/LaPresse Da una parte ...

La Juventus va ‘Pjanic’ ma una prodezza del bosniaco regala tre punti a Sarri : Brescia ko a testa altissima [FOTO] : Brescia-Juventus – Si è concluso un match importante valido per il campionato di Serie A, sono scese in campo Brescia e Juventus, partita ricca di emozioni e molto sofferta per la squadra di Maurizio Sarri. Partenza sprint per gli uomini di Corini che passano in vantaggio con il solito Donnarumma, evidente l’errore del portiere Szczesny. I bianconeri sembrano in difficoltà e soffrono la fisicità del Brescia, tanti errori dal ...

Brescia Juventus probabili formazioni : out CR7 - Sarri rivoluziona l’attacco! : Brescia Juventus probabili formazioni- La Juventus si prepara alla sfida del Rigamonti contro il Brescia. Come noto, Sarri dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo, il quale starà fermo ai box a causa di un problema muscolare all’adduttore. Spazio al solito 4-3-3: Szczesny riprenderà il suo posto tra i pali. Danilo potrebbe essere dirottato a sinistra con Cuadrado terzino destro. De Ligt ritornerà in campo dal 1′ al fianco di Bonucci. ...

Brescia-Juventus - Sarri : “Infortunio Ronaldo? Ecco la situazione” : BRESCIA JUVENTUS Sarri- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Brescia Juventus, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista in vista della sfida del Rigamonti. Il tecnico bianconero ha confermato anche il leggero infortunio di Cristiano Ronaldo, fermo ai box per un piccolo problema muscolare. Niente di preoccupante, l’attaccante tuttavia […] L'articolo Brescia-Juventus, Sarri: ...