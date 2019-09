Juventus | buone notizie per Sarri in vista della Spal | Cristiano Ronaldo è tornato ad

Fonte : sportfair

(Di giovedì 26 settembre 2019) La formazione bianconera ha lavorato questo pomeriggio a Vinovo, il portoghese èin gruppo mentre Alex Sandro ha marcato visita per problemi familiari Prosegue la marcia di avvicinamentoal match di sabato contro la, i bianconeri sono tornati a lavorare nel pomeriggio di oggi a Vinovo ritrovando in gruppo, assente a Brescia per un leggero affaticamento. Claudio Grassi/LaPresse Il portoghese ha lavorato con i compagni, al contrario di Alex Sandro,in Brasile per la mortenonna. Questa la nota del club campione d’Italia: ‘i bianconeri si sono ritrovati questo pomeriggio a Vinovo e, dopo il riscaldamento, si sono dedicati ad esercizi di tattica, per poi concludere l’allenamento con la partitella. E’ad allenarsi regolarmente in gruppo. Assente Alex Sandro, per motivi ...

SaraGama_ITA : Una prestazione di sostanza, con scorci di gara in cui abbiamo mostrato buone trame??. Continuiamo il nostro percor… - DePavarin : @MarcelloChirico @juventus Vedove di conte prima e vedove di allegri ora . Ma saranno state poi buone mogli durante ? Bho - Giovy__93 : RT @Giovy__93: Della partita di ieri si salvano solo i 3 punti. Martedì a Brescia è dura. Ho visto il Brescia contro Udinese e Bologna... B… -