Juve | Sarri ha trovato in Ramsey l' uomo giusto per il 4-3-1-2

Barillà (La Stampa) : Sarri non ha ancora cambiato la Juve. La Juve però ha cambiato Sarri : Il gioco di Sarri ancora non si vede compiutamente nella Juve, scrive Antonio Barillà su La Stampa. Ci sono solo tracce di Sarrismo, è normale, perché le rivoluzioni richiedono pazienza. Ma c’è invece un adattamento di Sarri alla Juve che è molto più evidente. Lo raccontano i suoi atteggiamenti e le sue riflessioni. “«Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta» sosteneva Giampiero Boniperti e lo slogan diventato marchio è ...

Modulo Juventus - colpo di scena Sarri : ora cambia tutto - riecco Dybala - c’è Ramsey! : Modulo Juventus- La sfida contro il Brescia ha evidenziato un cambio di Modulo totale e radicale da parte di Maurizio Sarri. Passaggio al 4-3-1-2 con Ramsey alle spalle delle due punte. Una mossa a sorpresa dettata dalla mancanza di Douglas Costa. Il tecnico bianconero ha confermato: “Lavoreremo su entrambi i moduli”. Lo stesso Sarri ha spiegato che la scelta del 4-3-3 è andata di pari passo con l’esplosione totale di Douglas ...

Barzagli torna alla Juve - lavorerà con Sarri : Andrea Barzagli torna alla Juve ed entrerà a far parte dello staff di Sarri. Ad annunciarlo e' la stessa societa' bianconera in qualità di collaboratore tecnico e già domani sarà in campo per il primo allenamento nel nuovo ruolo. "Sono passati pochi mesi: il 19 maggio scorso, prima di alzare al cielo la coppa dell'ottavo Scudetto consecutivo, noi presenti all'Allianz Stadium, insieme a tutti gli Juventini davanti alla televisione, ci ...

Juventus - gli intoccabili di Sarri : su tutti Bonucci - Alex Sandro e CR7 (RUMORS) : In queste prime giornate di Serie A è stata evidente la volontà di Sarri di puntare sempre sui soliti giocatori, almeno fino alla partita contro l'Atletico Madrid: sia nel match contro l'Hellas Verona che in quello con il Brescia il tecnico toscano ha deciso di cambiare in maniera più massiccia i titolari, iniziando a coinvolgere anche quei giocatori arrivati in estate e sui quali la dirigenza bianconera ha puntato molto. Ad esempio contro ...

Serie A. Quanti regali alla Juventus. Sarri poco belgioco - tanto fattore C : Dopo le prime cinque partite di Serie A sarà necessario modificare il celebre proverbio latino. “Iuvat fortuna audaces” sentenziavano i Classici, Da oggi in poi bisognerà eclamare “Iuvat fortuna Juventus”. Il fattore C ha avuto un peso determinante in 3 dei quattro successi finora ottenuti dalla Juventus.La sequenza fortunata della Juventus è davvero impressionante. Il miglior marcatore della formazione bianconera è Mr. Autogol che insegue il ...

Probabili formazioni Juventus-Spal - Sarri potrebbe optare per il 4-3-1-2 - Pjanic in regia : Ci sono alcuni dubbi da sciogliere riguardo le Probabili formazioni di Juventus-Spal, in programma sabato 28 settembre alle 15. Maurizio Sarri nell'ultimo match vinto a Brescia ha cambiato pelle alla sua squadra, scegliendo per l'occasione il 4-3-1-2 come modulo. Una valida opzione, considerati i giocatori che ha in rosa, soprattutto i centrocampisti con spiccate qualità offensive. Il problema per l'allenatore è la coperta corta in difesa sugli ...

Pippo Baudo : 'Sarri inadatto - credo abbia fatto male ad accettare la proposta della Juve' : La Juventus vanta milioni di tifosi, tra i quali ci sono anche moltissimi personaggi famosi come il noto conduttore Pippo Baudo che ha parlato di alcuni temi caldi del panorama bianconero, nell’intervista rilasciata a Calciomercato.it. Innanzitutto l’uomo di spettacolo ha sottolineato che il club di Andrea Agnelli non gli dà buone sensazioni perché ha visto un gruppo senza identità. Con l’avvento di Maurizio Sarri, tutti si aspettavano che la ...