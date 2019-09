Johnson Brexit il 31 ottobre con o senza accordo

CAOS BREXIT/ Johnson sconfitto - elezioni più vicine e - forse - nuovo referendum : La Corte Suprema all'unanimità riapre il Parlamento, dove i conservatori non hanno più la maggioranza. Ora un nuovo referendum sulla BREXIT è più probabile

Brexit : illegale chiudere il Parlamento. Johnson : «Subito elezioni» : La decisione del premier di chiudere le Camere per cinque settimane, per agevolare il divorzio dalla Ue è stata definita incostituzionale dai giudici dell’alta corte britannica

Johnson e Brexit - cosa succede dopo la sentenza-bomba della Corte Suprema : I giudici hanno ritenuto «illegale» la sospensione del Parlamento britannico voluta dal premier conservatore. Il verdetto farà storia, ma quali sono le sue conseguenze nell’immediato??

Brexit - Johnson : Corte Suprema "ingiusta" : 14.55 "La sentenza va rispettata, ho il massimo rispetto per la Corte Suprema, ma sono in disaccordo" . Lo dice da New York, dove si trova per l'Assemblea generale Onu, il premier Gb Johnson. "La sospensione è utilizzata da secoli, senza questo tipo di problemi", dice, commentando la sentenza di illegittimità della sospensione del Parlamento decisa dal suo governo. "Ci sono molte persone che vogliono frustrare la Brexit e impedire di uscire ...

Nel caos Brexit - Johnson si scorda di espellere del tutto un “ribelle” : L’inviato commerciale in partenza per una missione in Laos, Cambogia e Vietnam è uno dei Tories che hanno votato contro la sospensione del Parlamento voluta dal premier. È stato espulso dal partito, ma per una svista non è stato rimosso dall’incarico

L'Ue a Johnson - metti per iscritto la tue proposte per la Brexit : A poco più di un mese dalla scadenza del 31 ottobre fissata per la Brexit, l’Ue aspetta ancora che il governo britannico metta per iscritto le proprie proposte per evitare il ‘no deal’ e garantire un’uscita ordinata del Regno dall’Unione europea. Ieri sera, dopo che l’aula del Parlamento di Strasburgo ha approvato una risoluzione di sostegno a iniziative per stabilire un addio ordinato di Londra ...