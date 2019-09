Jefferson ucciso durante Tso | assolto il poliziotto La mamma | “C’è un assassino in

Genova - ucciso durante il Tso. La madre di Jefferson Tomalà alla vigilia dell’udienza preliminare : “L’agente venga rinviato a giudizio” : Jefferson Tomalà aveva 20 anni e una figlia di due mesi. La sera del 9 giugno 2018 litiga pesantemente con la fidanzata, da mesi i genitori di lei sono contrari alla scelta dei due di vivere insieme e cercano in ogni modo di ostacolare la loro relazione. Dopo una nottata passata in discoteca anche per provare a dimenticare queste tensioni, rientra a casa all’alba, ha bevuto e dorme fino a tardi. Al risveglio la disperazione del giorno precedente ...