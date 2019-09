Jasmine Carrisi | Sogno un duetto tra papà Al Bano e Sfera Ebbasta

Jasmine Carrisi a Domenica Live : "Non sono incinta - con Giovanni Antonacci siamo amici" (video) : Jasmine Carrisi , ospite della prima puntata di ' Domenica Live ', in onda, oggi, 22 settembre 2019, con la mamma Loredana Lecciso, ha risposto, con molta dolcezza, alle critiche che i detrattori le hanno mosso, quest'estate, sui social (tra cui quella di essere ricorsa alla chirurgia estetica): (sulla presunta gravidanza) Avrò messo su qualche chilo. (sull'amicizia affettuosa con il figlio di Biagio Antonacci ) Con Giovanni siamo amici. Abbiamo ...

“Schifosa - Bast***a”. Jasmine Carrisi - orrore contro la figlia di Loredana Lecciso e Al Bano : Non c’è pace per Jasmine Carrisi, la figlia di Loredana Lecciso e Al Bano è stata presa di mira sui social dopo aver pubblicato una foto che la ritrae seduta sul divano e vestita con un elegante abito rosso. Non è la prima volta che la figlia della coppia viene criticata dagli haters. Solo lo scorso mese mamma Loredana era intervenuta per difendere Jasmine e chiedere di avere più rispetto per una ragazza così giovane che non ha nessuna ...