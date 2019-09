Fonte : quattroruote

(Di giovedì 26 settembre 2019) Il gruppoha presentato unaallinterno del suoproduttivo di, realizzando uno degli edifici industriali più sostenibili del Regno Unito e il più grande centro di creazione e sviluppo automobilistico del paese. Sviluppo sostenibile. Il complesso appena inaugurato aggiunge 50.000 m di spazio lavorativo nel quale, in collaborazione tra i vari reparti, viene seguito lintero sviluppo di un veicolo, dagli schizzi di progetto fino all'arrivo nello showroom. I palazzi ospiteranno anche il nuovo Design Studio della, e ciò farà sì che, per la prima volta, i Centri stile dellae dellasi ritanno a lavorare sotto lo stesso tetto. Una casa particolarmente eco-friendly, visto che i nuovi uffici sono tra i primi dieci edifici non residenziali più sostenibili del Regno Unito. Fino al 20% dellenergia utilizzata giungerà da ...

dinoadduci : Jaguar Land Rover - Inaugurata una nuova struttura nel sito di Gaydon - Autosalone1 : MANI PROTETTE NEGLI STABILIMENTI JAGUAR LAND ROVER GRAZIE A NUOVI GUANTI STAMPATI IN 3D. - -