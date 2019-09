Ivanka Trump come Carola Rackete alle Nazioni Unite | outfit senza brassière | è polemica

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 26 settembre 2019) La camicetta blu cheha indossato durante il suo intervento, in cui pare fossereggiseno, ha sollevato molte critiche e una fortesui social. La first daughter americana è stata criticata perché la sua mise è stata ritenuta "fuori luogo" da molti commentatori, dimostrando una netta caduta di stile.reggiseno, piovono le critiche dai socialscivola sulla buccia di banana di untroppo ardito indossato durante la sua ultima pred Nations. Una camicetta azzurro polvere troppo stretta davanti al petto che ha messo in mostra quello che non si dovrebbe vedere, secondo alcuni. Politicamente lontana anni luce da, la prima a mostrarsi davantitelecamere in versione nipples free, la donna americana sembra però avere in comune con la tedesca questo piccolo ...

SDelmedico : Adnkronos, infatti, non tralascia di spiegarci che Ivanka Trump indossa una gonna bianca, di #Prada, del costo di c… - antonio_muzzo : Ivanka Trump senza reggiseno all'Onu? La camicetta fa discutere - 2009Daria : RT @SecolodItalia1: Ivanka Trump senza reggiseno scatena il gossip tra i diplomatici all’Onu -