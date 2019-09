Italia Viva | Vono ex M5s | “Renzi? Intelligente | coraggioso e lungimirante Di Maio? Mi

La senatrice Vono ci ha spiegato perché è passata da M5s a Italia Viva : "La motivazione principale è quella di poter lavorare, finalmente e liberamente, sul territorio, e di poter dare risposte esaustive che non siano slogan o ideali vuoti di contenuto". Lo ha detto all'Agi la senatrice Silvia Vono, commentando il suo addio al Movimento 5 Stelle e il suo passaggio con "Italia Viva" di Matteo Renzi. "Ritengo - ha proseguito la Vono - che in politica bisogna avere delle idee, essere lungimiranti ed essere aperti ...

Vincolo mandato? No da Pd e Italia Viva : 17.54 "Mi auguro che Di Maio avesse voglia di scherzare, quando ha detto che parlerà con il Pd per introdurre il Vincolo di mandato. L'assenza di esso, sancita dalla Costituzione, ha ancora un valore importantissimo". Così il presidente dei senatori dem, Marcucci, risponde a stretto giro alla proposta lanciata dal ministro Di Maio a New York contro il "cambio di casacca" dei parlamentari Boccia la proposta anche Rosato, vicepresidente della ...

Renzi : “Per Prodi Italia Viva è uno yogurt? Veramente lo chiamavano ‘er Mortadella’. Taglio parlamentari? Lo voterò - non sono rosicone” : “Prodi mi ha preso in giro definendo Italia Viva “uno yogurt”. Detto tra di noi con un sorriso, Prodi è l’ultimo a poter parlare di cibo e politica, visto che lo chiamano ‘er Mortadella’. Quindi, eviterei nel suo caso”. Risponde così, a L’Aria che Tira (La7), il fondatore di Italia Viva, Matteo Renzi, alla battuta pronunciata da Romano Prodi sul neo-partito dell’ex segretario dem. Renzi poi attacca il Pd: “Se c’è una cosa bella in Italia Viva è ...

Vono - la senatrice calabrese prima transfuga da M5S a Italia Viva di Renzi : Eletta al Senato per M5S alle Politiche del 2018 nel collegio uninominale di Catanzaro – Vibo Valentia, la sua indicazione aveva, all'epoca, generato parecchie tensioni all'interno dei vari meet-up calabresi. Un passato con Italia dei Valori e l'esperienza da assessore nel comune di Soverato con il sindaco Ernesto Alecci, del Pd, aveva destato perplessità e malcontento in alcuni esponenti del Movimento 5 stelle, rimasti fuori dalle liste

Pensioni - Renzi (Italia Viva) : ‘Eliminerei Quota 100’ : La riforma delle Pensioni continua a tenere banco nel dibattito politico, economico e sindacale in vista della nuova manovra finanziaria che si appresta a varare il governo giallorosso. Ad accendere la discussione sulla questione previdenziale è in particolare la Quota 100, la nuova soluzione che consente l’uscita anticipata dal lavoro e l’accesso al trattamento previdenziale a 62 anni con 38 anni di anzianità contributiva. Anche nella ...

Sondaggi Emg : Lega in calo al 32 - 2% - Pd e M5s stabili - Italia Viva in crescita. Fiducia in Salvini al 40 - Conte al 37. Seguono Meloni e Di Maio : Lega in calo di un punto (-0,9%) rispetto al 19 settembre, ma sempre primo partito al 32,2 per cento. Pd e M5s stabili rispettivamente al 20,3 (+0,1) e 18,7 (+ 0,2) per cento dei consensi, con una leggera tendenza positiva. Se si votasse oggi, secondo le rilevazioni di Emg Acqua per Agorà su Rai3, il Carroccio sarebbe in testa seguito da democratici e 5 stelle. Poi Fratelli d’Italia stabile al 7,3%, Forza Italia al 6,8% (-0,2), Italia ...

Renzi : “Chiunque può passare a Italia Viva - ma deve aiutarci a mandare avanti il governo” : Il senatore Matteo Renzi, in un'intervista a Radio 24, ha ribadito che non farà mancare il suo voto sul taglio dei parlamentari, calendarizzato per il 7 ottobre: "C'è un accordo per votare tutti a favore, un accordo di governo. Poi votare senza riforma in cui si superava il bicameralismo è un'occasione persa ma taccio e voto".Continua a leggere

Opa sui grillini. Una senatrice M5s verso Italia Viva : La rivolta si concretizza, intanto, in un primo addio. Nelle prossime ore una senatrice M5s, si tratterebbe di Gelsomina Vono, lascerà il mondo pentastellato per approdare in Italia Viva, il nuovo partito fondato da Matteo Renzi. Secondo voci raccolte nei corridoi di Palazzo Madama, siamo solo all’inizio. Secondo altre, non ci sarà una vera e propria scissione. Come avviene in questi casi le voci si accavallano, si ...